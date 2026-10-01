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Mercan Köşk'te Hafsanur Sancaktutan'la Partner Olan Kubilay Aka, Sevgilisiyle Oynamayı Anlattı

Mercan Köşk'te Hafsanur Sancaktutan'la Partner Olan Kubilay Aka, Sevgilisiyle Oynamayı Anlattı

Atv yerli dizi Kubilay Aka
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 13:25
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Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la ilk kez aynı dizide, ATV'nin Mercan Köşk'ünde rol alıyor. Tarsus'ta 7. bölüm çekimleri sürerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, sevgilisiyle aynı sette olmayı anlattı. Hande Soral ve İsmail Demirci örneği hatırlatılınca verdiği yanıt dikkat çekti: 'Pişman da olmadık şimdiye kadar çok şükür.'

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la aynı dizide oynamanın keyfini anlattı.

Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la aynı dizide oynamanın keyfini anlattı.

ATV'nin cumartesi akşamı dizisi Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani başrolleri paylaşıyor. Ekip, Mersin'in Tarsus ilçesinde 7. bölümün çekimlerine devam ediyor.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan için bu proje ayrı bir önem taşıyor. Çift, ilk kez aynı dizide kamera karşısına geçiyor.

Sette konuşan Aka, sevgilisiyle çalışmayı şu sözlerle anlattı: 'Hafsanur'la ilk kez oynuyoruz. Onunla oynamak da çok güzel. Normal hayatta her şeyden keyif aldığımız gibi oynamaktan da çok keyif alıyoruz. Çünkü birbirimizin farklı yönlerini de keşfediyoruz.'

Birsen Altuntaş'ın hatırlattığı Hande Soral örneğine net bir yanıt verdi.

Birsen Altuntaş'ın hatırlattığı Hande Soral örneğine net bir yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, ünlü çiftlerin aynı projede yer almayı her zaman tercih etmediğini hatırlattı. Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin 'Evde eşimi görmek isterim.' dediğini, sonradan fikrini değiştirdiğini örnek verdi.

Kubilay Aka bu soruya şöyle yanıt verdi: 'Biraz tabii herkesin tercihi bu. Biz de mesela sürekli aynı işte olmayı istemeyiz tabii ki. Ama bu iş için özel bir hikaye, güzel bir hikaye.'

Oyuncu, projeye ikisinin birlikte adım atmasının nedenini de anlattı. Yapımcı Yamaç Okur'u 'çok vizyoner bir adam' diye tanımlayan Aka, 'Çok emek verileceğini bilerek de aslında ikimiz bu işe adım attık. Ve pişman da olmadık şimdiye kadar çok şükür. Nazar değmesin.' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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