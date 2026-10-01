Mercan Köşk'te Hafsanur Sancaktutan'la Partner Olan Kubilay Aka, Sevgilisiyle Oynamayı Anlattı
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Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la ilk kez aynı dizide, ATV'nin Mercan Köşk'ünde rol alıyor. Tarsus'ta 7. bölüm çekimleri sürerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, sevgilisiyle aynı sette olmayı anlattı. Hande Soral ve İsmail Demirci örneği hatırlatılınca verdiği yanıt dikkat çekti: 'Pişman da olmadık şimdiye kadar çok şükür.'
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la aynı dizide oynamanın keyfini anlattı.
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Birsen Altuntaş'ın hatırlattığı Hande Soral örneğine net bir yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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