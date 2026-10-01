Mercan Köşk'te Hafsanur Sancaktutan'la Partner Olan Kubilay Aka, Sevgilisiyle Oynamayı Anlattı

Birsen Altuntaş, ünlü çiftlerin aynı projede yer almayı her zaman tercih etmediğini hatırlattı. Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin 'Evde eşimi görmek isterim.' dediğini, sonradan fikrini değiştirdiğini örnek verdi.

Kubilay Aka bu soruya şöyle yanıt verdi: 'Biraz tabii herkesin tercihi bu. Biz de mesela sürekli aynı işte olmayı istemeyiz tabii ki. Ama bu iş için özel bir hikaye, güzel bir hikaye.'

Oyuncu, projeye ikisinin birlikte adım atmasının nedenini de anlattı. Yapımcı Yamaç Okur'u 'çok vizyoner bir adam' diye tanımlayan Aka, 'Çok emek verileceğini bilerek de aslında ikimiz bu işe adım attık. Ve pişman da olmadık şimdiye kadar çok şükür. Nazar değmesin.' dedi.