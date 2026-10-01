En İyi Yağmur Ayakkabısı Tavsiyeleri - 2026
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Yağmurlu günlerde ıslak çorapla geçen bir gün kimsenin istediği şey değil. Ancak her yağmur için çizme giymek de pratik olmuyor. Bu yüzden şehirde, ofiste ya da doğada giyilebilecek su geçirmez ayakkabılara ilgi her sonbahar artıyor. Peki su itici ve su geçirmez ayakkabı arasındaki fark ne, membranlı modellerde nelere bakılmalı ve ıslak zeminde kaymayan taban nasıl anlaşılır? Salomon, Merrell, Columbia, The North Face, ECCO, Geox, Timberland, Quechua, Hammer Jack ve Greyder gibi markaların ürünlerini ve kullanıcı deneyimlerini inceledik.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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