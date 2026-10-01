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En İyi Yağmur Ayakkabısı Tavsiyeleri - 2026

En İyi Yağmur Ayakkabısı Tavsiyeleri - 2026

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 13:31
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Yağmurlu günlerde ıslak çorapla geçen bir gün kimsenin istediği şey değil. Ancak her yağmur için çizme giymek de pratik olmuyor. Bu yüzden şehirde, ofiste ya da doğada giyilebilecek su geçirmez ayakkabılara ilgi her sonbahar artıyor. Peki su itici ve su geçirmez ayakkabı arasındaki fark ne, membranlı modellerde nelere bakılmalı ve ıslak zeminde kaymayan taban nasıl anlaşılır? Salomon, Merrell, Columbia, The North Face, ECCO, Geox, Timberland, Quechua, Hammer Jack ve Greyder gibi markaların ürünlerini ve kullanıcı deneyimlerini inceledik.

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Yağmur Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Yağmur Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Yağmur ayakkabısında ilk bakılması gereken şey ürün açıklamasındaki ifade. 'Su itici', 'suya dayanıklı' ve 'su geçirmez' aynı anlama gelmiyor. Bunun yanında tabanın ıslak zemindeki tutuşu, dilin yapısı ve ayakkabının hangi ortamda giyileceği seçimi doğrudan etkiliyor.

Su Geçirmez ve Su İtici Ayakkabı Arasındaki Fark Nedir?

Su itici ayakkabılarda dış yüzeyde genellikle DWR adı verilen bir kaplama bulunuyor. Bu kaplama suyun yüzeyde damla halinde kalıp akmasını sağlıyor ancak uzun süre yağmur altında kalındığında ya da su birikintisine basıldığında su içeri geçebiliyor. Kaplamanın etkisi de kullanım ve yıkamayla zamanla azalıyor.

Su geçirmez ayakkabılarda ise iç kısımda bir membran ya da kauçuk gibi su geçirmeyen bir gövde bulunuyor. GORE-TEX, Columbia'nın Omni-Tech ve OutDry, The North Face'in Futurelight, Geox'un Amphibiox ve Jack Wolfskin'in Texapore teknolojileri bu grupta sık karşılaşılan isimler.

Membranlı Ayakkabılarda Dikiş Yalıtımı Neden Önemli?

Membran ne kadar iyi olursa olsun dikiş yerleri suyun en kolay girdiği noktalar. Kaliteli su geçirmez modellerde dikişler içten bantlanıyor ya da membran ayakkabının içine çorap gibi tek parça yerleştiriliyor. Dilin yanlardan gövdeye dikildiği körük dil yapısı da bağcık bölgesinden su girmesini engelliyor. Ürün sayfasında bu bilgiler yer almıyorsa ayakkabının yalnızca su itici olma ihtimali yüksek.

Kaymaz Taban Islak Zeminde Nasıl Test Edilir?

Tabanda diş derinliğine ve dişlerin aralığına bakmak iyi bir başlangıç. Derin ve aralıklı dişler çamuru daha kolay atıyor, düz ve sığ tabanlar ise ıslak mermer ya da metal zeminde kayabiliyor. Vibram ve Salomon'un Contagrip gibi taban isimleri ıslak zemin tutuşuyla biliniyor. Satın aldıktan sonra ayakkabıyı önce evde ya da kuru bir günde denemek, ardından ıslak kaldırımda kısa bir yürüyüşle tutuşu kontrol etmek mantıklı.

En İyi Yağmur Ayakkabısı Modelleri: Kullanım Amacına Göre - 2026

En İyi Yağmur Ayakkabısı Modelleri: Kullanım Amacına Göre - 2026

Günlük Şehir Kullanımı İçin En İyi Su Geçirmez Sneakerlar

  • Salomon: XT-6 GORE-TEX gibi modeller trail ayakkabısı kökenli olsa da şehirde de sık giyiliyor. Fiyatı ise segmentin üst tarafında.

  • Nike: Pegasus Trail GORE-TEX, koşu ayakkabısı rahatlığını su geçirmez membranla birleştiriyor. Günlük kullanımda hafifliğiyle öne çıkıyor.

  • adidas: Terrex serisindeki GORE-TEX modeller sneaker görünümünü korurken yağmurda da kullanılabiliyor.

  • Geox: Amphibiox etiketli sneakerlar sade tasarımlarıyla şehir giyimine kolay uyuyor.

Ofis ve Klasik Giyim İçin En İyi Su Geçirmez Deri Ayakkabılar

  • ECCO: GORE-TEX membranlı deri ayakkabı ve botları klasik görünümü bozmadan su geçirmezlik sunuyor. Bazı modellerde su itici HYDROMAX işlemli deri kullanılıyor.

  • Geox: Amphibiox serisinde bağcıklı deri ayakkabılar ve botlar bulunuyor. Ofis giyimine uygun modelleri var.

  • Clarks: GORE-TEX'li deri modelleri klasik ve günlük giyim arasında bir seçenek sunuyor.

  • Timberland: Premium 6 Inch bot, dikişleri yalıtılmış su geçirmez deri gövdesiyle markanın en bilinen modeli. Takım elbiseden çok smart casual giyime uyuyor.

Yürüyüş ve Doğa İçin En İyi Su Geçirmez Trekking Ayakkabıları

  • Merrell: Moab 3 GTX, Vibram tabanı ve geniş kalıbıyla en çok tercih edilen yürüyüş ayakkabılarından.

  • Salomon: X Ultra GORE-TEX serisi Contagrip tabanı ve ayağı saran yapısıyla engebeli arazide öne çıkıyor. Dar ayaklılar için daha uygun olabiliyor.

  • Columbia: Omni-Tech ve OutDry teknolojili yürüyüş ayakkabıları orta bütçede su geçirmez seçenek arayanların bakabileceği modeller arasında.

  • Quechua (Decathlon): MH100 su geçirmez modeli hafif doğa yürüyüşleri için uygun fiyatlı bir başlangıç seçeneği.

Çocuklar İçin En İyi Yağmur Ayakkabısı Seçenekleri

  • Quechua (Decathlon): Cırt cırtlı su geçirmez çocuk yürüyüş ayakkabıları, çocuğun kendi başına giyip çıkarabilmesi açısından pratik.

  • Geox: Çocuk koleksiyonunda Amphibiox modeller bulunuyor. Okul ve günlük kullanım için değerlendirilebilir.

  • ECCO: Çocuk ayakkabılarında GORE-TEX modeller sunuyor ancak fiyatlar yetişkin modellere yakın.

En İyi Yağmur Ayakkabısı Markaları: Yerli ve Global Seçenekler - 2026

En İyi Yağmur Ayakkabısı Markaları: Yerli ve Global Seçenekler - 2026

Su Geçirmez Ayakkabıda Öne Çıkan Global Outdoor Markaları

  • Salomon: GORE-TEX'li model sayısı en fazla olan markalardan. Hem şehirde hem arazide kullanılabilecek seçenekleri var.

  • Merrell: Yürüyüş ayakkabısında rahat kalıplarıyla biliniyor. GTX ve kendi membranını kullanan su geçirmez modelleri bulunuyor.

  • Columbia: Kendi geliştirdiği Omni-Tech ve OutDry teknolojileriyle daha geniş bir fiyat aralığı sunuyor.

  • The North Face: Futurelight membranlı ayakkabıları hafif ve nefes alan yapısıyla öne çıkıyor.

  • Jack Wolfskin: Texapore membranlı yürüyüş ayakkabıları şehir ve doğa kullanımına uygun modeller içeriyor.

Uygun Fiyatlı Su Geçirmez Ayakkabı Sunan Yerli Markalar

  • Hammer Jack: Outdoor bot ve ayakkabılarında su geçirmez etiketli modeller bulunuyor. Kampanya dönemlerinde fiyatları daha erişilebilir hale gelebiliyor.

  • Lumberjack: Türkiye'de FLO mağazalarında yaygın olarak satılıyor. Outdoor ve günlük bot modellerinin bazıları su itici veya su geçirmez olarak işaretleniyor. Ürün açıklamasını tek tek kontrol etmek gerekiyor.

  • Greyder: Günlük botlarının yanında su geçirmez outdoor modelleri de var.

Deri Ayakkabıda Su Geçirmez Model Üreten Türk Markaları

  • Greyder: Deri bot ve ayakkabılarında su geçirmez işaretli modeller bulunuyor. Klasik ve günlük giyime uygun seçenekleri var.

  • Hammer Jack: Deri outdoor botlarıyla yağmurlu ve soğuk havalarda kullanılabilecek modeller sunuyor.

  • Derimod: Deri bot koleksiyonu daha klasik bir çizgide. Su geçirmezlik her modelde bulunmadığı için ürün açıklamasına bakmak gerekiyor.

Yağmur Ayakkabısı Markaları: Kullanıcı Yorumları

Yağmur Ayakkabısı Markaları: Kullanıcı Yorumları

Su Geçirmezlik Günlük Kullanımda Ne Kadar Süre Koruyor?

Membranlı modellerde kullanıcıların çoğu ilk sezonlarda ayağın kuru kaldığını belirtiyor. Bazı yorumlarda ise bir ya da iki sezon sonra özellikle ayakkabının kıvrılan ön kısmında su almaya başladığından söz ediliyor. Su itici modellerde koruma daha kısa sürüyor ve uzun süre yağmurda kalındığında çorabın ıslandığı sık dile getiriliyor.

Kullanıcılar Hangi Modelleri Ofiste de Giyebiliyor?

Yorumlarda Geox Amphibiox ve ECCO GORE-TEX deri modeller hem ofiste hem yağmurlu yolda giyilebildiği için öne çıkıyor. Timberland Premium bot ise daha rahat bir ofis giyiminde tercih ediliyor. Trekking ayakkabılarının ise ofis için fazla spor ve kalın bulunduğu belirtiliyor.

Yorumlarda Taban Tutuşu En Çok Övülen Modeller Hangileri?

Merrell Moab 3 GTX'in Vibram tabanı ve Salomon X Ultra serisinin Contagrip tabanı ıslak taş ve çamurda en çok olumlu yorum alan modeller arasında. Buna karşın bazı kullanıcılar arazi tabanlarının ıslak mermer ve metal ızgaralarda beklenenden fazla kaydığını not düşüyor. Şehir sneakerlarında ise taban tutuşu modelden modele değişiyor.

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Yağmur Ayakkabısı Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Yağmur Ayakkabısı Fiyat-Performans Rehberi - 2026

2.000 TL Altında En İyi Su Geçirmez Ayakkabı Modelleri

Bu aralıkta Quechua'nın su geçirmez yürüyüş ayakkabıları en sık karşılaşılan seçenekler arasında. Lumberjack ve Hammer Jack'in bazı modelleri de indirim dönemlerinde bu bütçeye inebiliyor. Bu fiyat grubunda su itici ve su geçirmez ifadelerini ayırt etmek özellikle önemli.

2.000-6.000 TL Arasında En İyi Yağmur Ayakkabıları

Orta bütçede Columbia, Greyder, Hammer Jack, Jack Wolfskin ve Geox'un birçok modeli yer alıyor. Merrell Moab 3 GTX de kampanyaya göre bu aralığa girebiliyor. Bu seviyede membranlı ve daha iyi tabanlı modellerin sayısı artıyor.

6.000 TL Üzeri Premium Su Geçirmez Ayakkabılar

Salomon GORE-TEX modeller, ECCO, Timberland, The North Face ve Nike'ın GORE-TEX serileri bu grupta. Fiyatlar satıcıya ve sezona göre belirgin şekilde değişebildiği için birkaç satış kanalını karşılaştırmak faydalı.

SSS: Yağmur Ayakkabısı Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Yağmur Ayakkabısı Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Yağmur Ayakkabısı Markası Hangisi? 2026 Editör Tavsiyesi

Şehirde sneaker görünümü isteyenler Salomon, Nike ve adidas'ın GORE-TEX modellerine; ofis ve klasik giyim için ECCO, Geox ve Clarks'a bakabilir. Yürüyüş ve doğa kullanımında Merrell, Salomon ve Columbia; daha düşük bütçede ise Quechua, Hammer Jack ve Greyder değerlendirilebilir. Marka kadar ürünün gerçekten su geçirmez olup olmadığı ve tabanın ıslak zemindeki tutuşu da belirleyici.

Su Geçirmez Ayakkabıya Sprey Uygulamak Gerekir mi?

Membranlı ayakkabıda suyu asıl tutan iç kısımdaki membran. Ancak dış yüzeydeki su itici kaplama zamanla azaldığında kumaş veya deri suyu emiyor, ayakkabı ağırlaşıyor ve nefes alması zorlaşıyor. Bu yüzden belirli aralıklarla su itici sprey uygulamak faydalı. Nikwax, Grangers ve Collonil gibi markaların kumaş ve deri için ayrı ürünleri bulunuyor. Sprey ise su itici bir ayakkabıyı su geçirmez hale getirmiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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