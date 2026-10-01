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Ekim 2026 Aylık Tarot Falı: Venüs Retrosu Başlarken Kartlar 12 Burca Ne Söylüyor?

Ekim 2026 Aylık Tarot Falı: Venüs Retrosu Başlarken Kartlar 12 Burca Ne Söylüyor?

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:13
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Ekim ilk bakışta sakin bir ay gibi görünse de takvim oldukça hareketli. 3 Ekim'de Venüs Akrep burcunda geri harekete başlıyor, 10 Ekim'de Terazi'de Yeni Ay doğuyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep'e geçiyor, ertesi gün Merkür retrosu başlıyor ve 26 Ekim'de Boğa burcunda Dolunay var. 

Tüm bunlar düşünüldüğünde ise ayın genel kartı Kılıç İkilisi. Retroların gölgesinde ne istediğinizi seçmek zorlaşabilir. Bu yüzden Ekim'in mesajı net: 'Karar vermeden önce araştırın, acele etmeyin.'

Peki tarot kartları bu ay sizin burcunuz için ne söylüyor? İşte detaylar.

Kaynak: YourTango

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Koç: Kupa İkilisi (Ters)

Koç: Kupa İkilisi (Ters)

İlişkinizde terazinin bir kefesi ağır mı basıyor? Biriniz daha çok veriyor, diğeri daha az. Bu ay her şey yolundaymış gibi davranmak yerine beklentilerinizi açıkça konuşun. Dengeyi zorla kurmaya çalışmak yerine ilişkiyi yeniden ayarlamak, ileride birikecek kırgınlıkların önüne geçer.

Boğa: Değnek Altılısı (Ters)

Boğa: Değnek Altılısı (Ters)

Emeğinizin görülmediğini, alkışın bir türlü gelmediğini hissedebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 3 Ekim'de geri harekete başlaması bu duyguyu artırabilir. Ama bu ay onayı dışarıda değil, kendi içinizde arayın: Gerçekten ne istiyorsunuz?

Ekim sonunda burcunuzdaki Dolunay, birinden uzaklaşma ya da her şeyi bitirme isteği uyandırabilir. Duygular yatışmadan büyük karar vermeyin.

İkizler: Kupa Şövalyesi

İkizler: Kupa Şövalyesi

Bu ay içinizde tuttuklarınızı paylaşma zamanı. Hislerinizi açtıkça anlaşıldığınızı ve görüldüğünüzü hissedeceksiniz. Kupa Şövalyesi aynı zamanda kalbinizin peşinden gitmenizi söylüyor. 

Uzun zamandır ertelediğiniz bir hobiye ya da sizi mutlu eden yaratıcı bir işe vakit ayırın.

Yengeç: Kupa Yedilisi (Ters)

Yengeç: Kupa Yedilisi (Ters)

Bir süredir kafanızı karıştıran seçenekler netleşmeye başlıyor. Özellikle ev ve aile konusunda neye ihtiyacınız olduğunu daha iyi göreceksiniz. Kendinizi nerede ve kiminle güvende hissettiğinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.

Küçük bir öneri: Ekim Dolunayı'ndan sonra gelecekteki kendinize bir mektup yazın. Hayal ettiğiniz evi ve hayatı kağıda dökmek, yolunuzu netleştirecek.

Aslan: Savaş Arabası (Ters)

Aslan: Savaş Arabası (Ters)

Her şeyi kontrol etmeye, sonucu zorla almaya çalıştıkça işler daha da yavaşlayabilir. Bu ay biraz geri çekilin ve sabredin. Önceliklerinizi yeniden sıralamanın tam zamanı. Başarıyı yapılacaklar listesindeki her şeyi bitirmek olarak değil, hayatınızda denge kurmak olarak görmeyi deneyin.

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Başak: Kupa Ası (Ters)

Başak: Kupa Ası (Ters)

Duygusal olarak yorgun düşmüş olabilirsiniz. Herkese yetişmeye çalışırken kendinizi unutmuşsunuz. Bu ay ilişkileri düzeltmek için ekstra çaba harcamak yerine kendinize dönün. Sessiz kalabileceğiniz, dinlenip düşünebileceğiniz zamanlar yaratın. Önce kendi bardağınızı doldurun.

Terazi: Denge

Terazi: Denge

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 3 Ekim'de geri harekete başlamasıyla ölçülü olmak bu ayın anahtarı. Özellikle para konusunda stres yaşıyorsanız ani harcamalardan ve hızlı çözümlerden uzak durun. Denge kartı size sabrı ve hatalardan ders çıkarmayı hatırlatıyor. Küçük ama düzenli adımlar, büyük hamlelerden daha çok işinize yarayacak.

Akrep: Değnek Onlusu

Akrep: Değnek Onlusu

Omuzlarınızdaki yük bu ay ağır gelebilir. Sorumluluklar, sözler, yetişmesi gereken işler... Ama iyi haber şu: 23 Ekim'de Güneş burcunuza geçiyor ve yeni yaş yılınız başlıyor.

Bu, size artık taşımak istemediğiniz yükleri bırakma fırsatı veriyor. Sizi yoran eski alışkanlıkları geride bırakın ve önümüzdeki yıl için kendinize yeni hedefler koyun.

Yay: Tılsım Kralı (Ters)

Yay: Tılsım Kralı (Ters)

Para konusunda geçmişte yaptığınız hatalar bu ay size iyi bir ders olabilir. Harcamalarınızı gözden geçirin, bütçenizi daha bilinçli yönetmeyi öğrenin. 21-31 Ekim arası, maddi konularda toparlanmanın başladığı dönem olabilir.

Oğlak: Tılsım İkilisi

Oğlak: Tılsım İkilisi

İş, ev, sorumluluklar... Bu ay birçok topu aynı anda havada tutmaya çalışacaksınız. Zamanınızı iyi planlarsanız hiçbirini düşürmeden ilerleyebilirsiniz. Ay sonuna doğru ev tarafındaki yüklerden biri hafifleyecek. Böylece iş ve özel hayatınız arasındaki denge de kendiliğinden düzelmeye başlayacak.

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Kova: Kupa İkilisi (Ters)

Kova: Kupa İkilisi (Ters)

İlişkinizde güç dengesi bozulmuş olabilir. Kararları hep biri veriyor, diğeri sadece uyum sağlıyor. Bu ay gerçekten ne hissettiğinizi dürüstçe söyleyin. Ama konuşmak kadar dinlemek de önemli. Karşınızdakini dikkatle dinleyin ve birlikte neyi düzeltmek istediğinizi netleştirin.

Balık: İmparatoriçe

Balık: İmparatoriçe

Bu ay en çok ilgiye ihtiyacı olan kişi sizsiniz. İmparatoriçe kartı, kendinize iyi bakmanızı ve bunu bir alışkanlığa dönüştürmenizi söylüyor. Evinizi daha konforlu hale getirin, yaratıcılığınıza alan açın ve kendinize düzenli olarak zaman ayırın.

Kendine özen gösteren, etrafına da daha çok sevgi verir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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