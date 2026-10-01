Ekim 2026 Aylık Tarot Falı: Venüs Retrosu Başlarken Kartlar 12 Burca Ne Söylüyor?
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Ekim ilk bakışta sakin bir ay gibi görünse de takvim oldukça hareketli. 3 Ekim'de Venüs Akrep burcunda geri harekete başlıyor, 10 Ekim'de Terazi'de Yeni Ay doğuyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep'e geçiyor, ertesi gün Merkür retrosu başlıyor ve 26 Ekim'de Boğa burcunda Dolunay var.
Tüm bunlar düşünüldüğünde ise ayın genel kartı Kılıç İkilisi. Retroların gölgesinde ne istediğinizi seçmek zorlaşabilir. Bu yüzden Ekim'in mesajı net: 'Karar vermeden önce araştırın, acele etmeyin.'
Peki tarot kartları bu ay sizin burcunuz için ne söylüyor? İşte detaylar.
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Koç: Kupa İkilisi (Ters)
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Boğa: Değnek Altılısı (Ters)
İkizler: Kupa Şövalyesi
Yengeç: Kupa Yedilisi (Ters)
Aslan: Savaş Arabası (Ters)
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Başak: Kupa Ası (Ters)
Terazi: Denge
Akrep: Değnek Onlusu
Yay: Tılsım Kralı (Ters)
Oğlak: Tılsım İkilisi
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Kova: Kupa İkilisi (Ters)
Balık: İmparatoriçe
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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