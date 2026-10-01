Ekim 2026 Aylık Tarot Falı: Venüs Retrosu Başlarken Kartlar 12 Burca Ne Söylüyor?

Emeğinizin görülmediğini, alkışın bir türlü gelmediğini hissedebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 3 Ekim'de geri harekete başlaması bu duyguyu artırabilir. Ama bu ay onayı dışarıda değil, kendi içinizde arayın: Gerçekten ne istiyorsunuz?

Ekim sonunda burcunuzdaki Dolunay, birinden uzaklaşma ya da her şeyi bitirme isteği uyandırabilir. Duygular yatışmadan büyük karar vermeyin.