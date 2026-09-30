Ekim 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: İki Retroya Rağmen Takvimde Parlayan Tarihler

Numerolojide bir ayın evrensel sayısı, yılın ve ayın rakamları toplanarak bulunuyor. 2026 yılı 2+0+2+6 ile 10'a, oradan da 1'e iniyor. Ekim yılın 10. ayı, o da 1 ediyor. İkisini topladığınızda Ekim 2026'nın sayısı çıkıyor: 2.

2 sayısı ortaklıkları, diplomasiyi, sabrı ve karşınızdakini dinlemeyi temsil ediyor. Eylül'ün '1' enerjisi tek başına ilk adımı atmayı isterken, Ekim birlikte hareket etmeyi ve doğru anı beklemeyi öğütlüyor. Bu tablo, 10 Ekim'de Terazi burcunda doğacak Yeni Ay'la da örtüşüyor. Terazi de tıpkı 2 rakamı gibi dengenin ve ilişkilerin burcu.