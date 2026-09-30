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Ekim 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: İki Retroya Rağmen Takvimde Parlayan Tarihler

Ekim 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: İki Retroya Rağmen Takvimde Parlayan Tarihler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 14:19
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İki retrolu Ekim'in takvimi ilk bakışta pek iç açıcı görünmüyor, değil mi? Ayın üçüncü günü Venüs geri harekete başlıyor, 24 Ekim'de Merkür de ona katılıyor. Neyse ki retro demek, şansın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor! 

Hatta numerolojide '2 Evrensel Ayı' olan Ekim, acele edenlere değil zamanlamayı doğru yapanlara gülüyor. Peki bu ay sizin şanslı gününüz hangisi? 

İşte detaylar.

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Ekim'in Sayısı 2: Sabır ve Ortaklık Ayı

Ekim'in Sayısı 2: Sabır ve Ortaklık Ayı

Numerolojide bir ayın evrensel sayısı, yılın ve ayın rakamları toplanarak bulunuyor. 2026 yılı 2+0+2+6 ile 10'a, oradan da 1'e iniyor. Ekim yılın 10. ayı, o da 1 ediyor. İkisini topladığınızda Ekim 2026'nın sayısı çıkıyor: 2.

2 sayısı ortaklıkları, diplomasiyi, sabrı ve karşınızdakini dinlemeyi temsil ediyor. Eylül'ün '1' enerjisi tek başına ilk adımı atmayı isterken, Ekim birlikte hareket etmeyi ve doğru anı beklemeyi öğütlüyor. Bu tablo, 10 Ekim'de Terazi burcunda doğacak Yeni Ay'la da örtüşüyor. Terazi de tıpkı 2 rakamı gibi dengenin ve ilişkilerin burcu.

Ekim Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü

Ekim Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü

  • Koç (16 Ekim): Yönetici gezegeniniz Mars, burcunuzda ilerleyen Satürn'le uyumlu bir açı kuruyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir planı somut bir adıma dönüştürmek için ayın en sağlam günü.

  • Boğa (26 Ekim): Dolunay tam burcunuzda! Plüton'la kurduğu sert açı ortalığı biraz gerse de sizin için bu, 'Ben ne istiyorum?' sorusuna nihayet net bir cevap verdiğiniz gün.

  • İkizler (15 Ekim): Güneş ile Jüpiter arasındaki uyum flört ve yaratıcılık alanınızı aydınlatıyor. Bir davet, bir konser ya da sıradan bir buluşma beklenmedik bir kapı açabilir.

  • Yengeç (9 Ekim): Terazi Yeni Ayı ev ve aile alanınızda doğuyor. Yeni Ay'ın hemen öncesinde taşınma, yuvanızda yeni bir düzen ya da aileyle ilgili ertelediğiniz bir karar için tarih bu.

  • Aslan (17 Ekim): Burcunuzda ilerleyen Jüpiter, Güneş'ten destek alıyor. Bir teklif sunmak ya da kendinizi göstermek için şans açıkça sizden yana.

  • Başak (6 Ekim): Yönetici gezegeniniz Merkür, Venüs'le iletişim alanınızda buluşuyor. Uzun zamandır söylemek istediğiniz bir şeyi dile getirmek ya da önemli bir görüşme yapmak için ideal.

  • Terazi (10 Ekim): Yılın en önemli Yeni Ayı burcunuzda doğuyor! Jüpiter'le kurduğu uyumlu açı, imajınızda, hedeflerinizde ya da ilişkinizde yeni bir sayfa açmanız için şanslı bir başlangıç sunuyor.

  • Akrep (23 Ekim): Güneş burcunuza geçiyor ve aynı gün Venüs'le buluşuyor. Doğum günü döneminiz başlarken çekiciliğiniz zirvede, kendinizle ilgili yeni bir farkındalık da kapıda.

  • Yay (11 Ekim): Terazi Yeni Ayı arkadaşlıklar ve hedefler alanınızda doğuyor. Yani Yeni Ay'ın hemen ardından yeni bir ekibe katılmak ya da ortak bir projeye adım atmak için şanslı bir tarih.

  • Oğlak (18 Ekim): Güneş kariyer alanınızdan Jüpiter'le uyum kuruyor. Terfi istemek, iş görüşmesine gitmek ya da görünürlüğünüzü artırmak için ayın en parlak günü.

  • Kova (16 Ekim): Plüton burcunuzda ileri harekete geçiyor. Aylardır ağır ilerleyen içsel dönüşümünüz hız kazanıyor, ertelediğiniz bir kararı vermek artık daha kolay.

  • Balık (22 Ekim): Güneş'in Akrep'e geçişi uzak yolculuklar ve eğitim alanınızı aydınlatıyor. Yani tam da bu geçiş öncesi bir kursa başlamak, seyahat planlamak ya da yurt dışından gelecek bir haber için son derece şanslısın.

Numerolojiye Göre Aşk, Para ve Başlangıç Günleri

Numerolojiye Göre Aşk, Para ve Başlangıç Günleri

Numerolojide her günün de bir sayısı var. Ekim 2026'da bu sayıyı bulmak için ayın sayısı olan 2'ye günün rakamlarını eklemeniz, sonucu tek haneye indirmeniz yeterli. Örneğin 15 Ekim için 2+1+5 = 8. Bu hesaba göre ayın öne çıkan günleri şöyle:

  • Aşk ve uyum için 6 enerjili günler (4, 13 ve 22 Ekim): Yuvanız sevgiyle güçleniyor. Kırgınlıkları onarmak, bir ilişkiyi bir adım ileri taşımak ya da sevdiklerinizle vakit geçirmek için bu günleri seçin.

  • Para ve kariyer için 8 enerjili günler (6, 15 ve 24 Ekim): Güç ve bolluk geliyor. Bunların içinde 15 Ekim ayrı bir yerde duruyor çünkü aynı gün Güneş ile Jüpiter de uyum kuruyor. 24 Ekim'de ise Merkür geri harekete başladığı için imza ve yatırımlarda ekstra dikkat gerekiyor.

  • Yeni başlangıçlar için 1 enerjili günler (8, 17 ve 26 Ekim): İlk adımı atın! Özellikle de 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ile birlikte bir dönem kapanıyor. Yani numerolojik olarak yeni bir sayfanın da ilk günü sayılıyor.

Şansı Zorlamamanız Gereken Günler

Şansı Zorlamamanız Gereken Günler

Her ayın şanslı günleri olduğu gibi, frene basılması gereken günleri de var. Ekim'de takviminize not etmeniz gerekenler şunlar:

  • 3 Ekim: Venüs Akrep burcunda geri harekete başlıyor. Aynı gün Aslan'daki Mars ile Kova'daki Plüton karşı karşıya geliyor. Ani öfke ve güç çatışmalarına açık bu günde büyük aşk ve para kararlarını ertelemek daha iyi olabilir.

  • 24 Ekim: Merkür Akrep'te geri harekete geçiyor. Sözleşmeleri imzalamadan önce her maddeyi okuyun, yeni elektronik alışverişlerde acele etmeyin.

  • 26 Ekim: Boğa Dolunayı Plüton'la sert açı kuruyor. Boğalar için bir dönüm noktası olsa da genel olarak para ve sahiplenme konularında tartışmalara açık bir gün.

Venüs ve Merkür, 13 Kasım'da aynı gün ileri harekete dönüyor. Ekim'de ertelediğiniz büyük adımlar için bu tarihi şimdiden işaretleyebilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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