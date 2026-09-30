Ekim 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: İki Retroya Rağmen Takvimde Parlayan Tarihler
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İki retrolu Ekim'in takvimi ilk bakışta pek iç açıcı görünmüyor, değil mi? Ayın üçüncü günü Venüs geri harekete başlıyor, 24 Ekim'de Merkür de ona katılıyor. Neyse ki retro demek, şansın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor!
Hatta numerolojide '2 Evrensel Ayı' olan Ekim, acele edenlere değil zamanlamayı doğru yapanlara gülüyor. Peki bu ay sizin şanslı gününüz hangisi?
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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