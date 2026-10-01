Yaya Geçidinde Yeni Dönem: Karşıya Geçeceğinizi Siz Adım Atmadan Anlıyor
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Las Vegas'ta yayalar artık karşıya geçmek için düğmeye basmak zorunda kalmayabilir.
Şehir, yaya geçidine giren kişileri algılayan ve karşıya geçene kadar LED ışıklarla takip eden yapay zeka destekli bir aydınlatma sistemini test etmeye başladı. Amaç, yayaları özellikle gece saatlerinde sürücüler için çok daha görünür kılmak.
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Yayayı Karşıya Geçene Kadar Işıkla Takip Ediyor
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İşe Yararsa Tüm Şehre Yayılacak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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