Yaya Geçidinde Yeni Dönem: Karşıya Geçeceğinizi Siz Adım Atmadan Anlıyor

SecurOS Soffit adlı sistem, Intelligent Security Systems şirketi tarafından geliştirildi. Yaya geçidine adım atan kişiyi algılayan sistem, onu karşıya geçene kadar hedefli LED ışıklarla takip ediyor. Geçitte kimse yokken ise standart aydınlatmaya dönüyor.

Şirkete göre bu hedefli aydınlatma, sürücülerin gözünü kamaştırmadan ve gereksiz ışık kirliliği yaratmadan yayaları görünür kılıyor. Teknolojinin ABD'de 70'ten fazla kentte kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Haberin dikkat çeken kısmı ise sistemin yaya niyetini nasıl anladığı. Nevada Üniversitesi'nden Erin Breen, projenin duyurulduğu dönemde yerel kanal Fox 5'e 'Göz hareketlerinizden karşıya geçmeyi planlayıp planlamadığınızı anlayabiliyor' demişti.