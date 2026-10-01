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Yaya Geçidinde Yeni Dönem: Karşıya Geçeceğinizi Siz Adım Atmadan Anlıyor

Yaya Geçidinde Yeni Dönem: Karşıya Geçeceğinizi Siz Adım Atmadan Anlıyor

Yapay Zeka
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:29
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Las Vegas'ta yayalar artık karşıya geçmek için düğmeye basmak zorunda kalmayabilir.

Şehir, yaya geçidine giren kişileri algılayan ve karşıya geçene kadar LED ışıklarla takip eden yapay zeka destekli bir aydınlatma sistemini test etmeye başladı. Amaç, yayaları özellikle gece saatlerinde sürücüler için çok daha görünür kılmak.

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Yayayı Karşıya Geçene Kadar Işıkla Takip Ediyor

Yayayı Karşıya Geçene Kadar Işıkla Takip Ediyor

SecurOS Soffit adlı sistem, Intelligent Security Systems şirketi tarafından geliştirildi. Yaya geçidine adım atan kişiyi algılayan sistem, onu karşıya geçene kadar hedefli LED ışıklarla takip ediyor. Geçitte kimse yokken ise standart aydınlatmaya dönüyor.

Şirkete göre bu hedefli aydınlatma, sürücülerin gözünü kamaştırmadan ve gereksiz ışık kirliliği yaratmadan yayaları görünür kılıyor. Teknolojinin ABD'de 70'ten fazla kentte kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Haberin dikkat çeken kısmı ise sistemin yaya niyetini nasıl anladığı. Nevada Üniversitesi'nden Erin Breen, projenin duyurulduğu dönemde yerel kanal Fox 5'e 'Göz hareketlerinizden karşıya geçmeyi planlayıp planlamadığınızı anlayabiliyor' demişti.

İşe Yararsa Tüm Şehre Yayılacak

İşe Yararsa Tüm Şehre Yayılacak

İlk kurulum, yılda 24 milyondan fazla ziyaretçi çeken neon ışıklı eğlence merkezi Fremont Street Experience'ın birkaç adım ötesindeki First Street ve Ogden Avenue kavşağına yapıldı. Deneme, Fremont Caddesi ve çevresindeki 16 kavşağı gelişmiş sinyalizasyon teknolojisiyle donatma planının bir parçası.

Proje, ABD Federal Karayolu İdaresi'nin desteğiyle yürütülüyor. Tüm kavşaklar donatıldıktan sonra pilot uygulama iki yıl sürecek.

Belediye Başkanı Shelley Berkeley'nin sözleri ise net: 'Eğer işe yararsa bunu şehir genelinde uygulayacağız. İşe yaramazsa yeniden düğmeye basma yöntemine döneceğiz. Bazen eski yöntemler daha iyi sonuç veriyor ama ne olacağını göreceğiz.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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