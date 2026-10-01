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Çöpte Bulduğu Kitapları Biriktirdi: Evini Ücretsiz Kütüphaneye Çevirdi

Çöpte Bulduğu Kitapları Biriktirdi: Evini Ücretsiz Kütüphaneye Çevirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:44
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çöp toplayıcı olarak çalışan José Alberto Gutiérrez, çöpe atılmış kitapları yıllarca biriktirdi. 2017'de BBC ve AFP'ye konuşan Gutiérrez, evini mahalledeki ailelerin ve çocukların ücretsiz yararlandığı bir kütüphaneye çevirmişti.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Koleksiyon çöpte bulduğu bir Anna Karenina romanıyla başladı

Koleksiyon çöpte bulduğu bir Anna Karenina romanıyla başladı

BBC'nin 6 Haziran 2017 tarihli haberine göre her şey, yaklaşık 20 yıl önce Gutiérrez'in çöpe atılmış bir Tolstoy romanını, Anna Karenina'yı bulup saklamasıyla başladı. Gutiérrez, insanların kitapları çöpe attığını fark edince onları kurtarmaya başladığını anlatıyor.

Gutiérrez, özellikle kentin varlıklı semtlerindeki çöp kutularına atılan kitapları toplayıp yoksul mahallelerdeki ailelere ulaştırdı. AFP'nin aktardığına göre ilk Tolstoy kitabına kısa sürede Küçük Prens, Sofie'nin Dünyası, İlyada ve Gabriel García Márquez'in romanları eklendi.

Kitap sayısı konusunda iki kaynak farklı rakamlar veriyor: BBC koleksiyonun 20 binden fazla kitaba ulaştığını yazarken AFP'nin haberinde bağışlarla birlikte bu sayının 25 bine çıktığı belirtiliyor. İlkokuldan sonra okula devam edemeyen Gutiérrez, Kolombiya'da 'Kitapların Efendisi' lakabıyla tanınır hale geldi.

Evinin bir katını mahalle için ücretsiz kütüphaneye dönüştürdü

Evinin bir katını mahalle için ücretsiz kütüphaneye dönüştürdü

AFP'nin 2017 tarihli haberine göre Gutiérrez'in evi, Bogota'da bir tepede kurulu işçi mahallesi Nueva Gloria'daydı. Komşular çocuklarının ödevlerine yardımcı olmak için kitaplarını ödünç almaya başlayınca Gutiérrez, eşi Luz Mery Gutiérrez ve üç çocuğuyla birlikte 2000 yılında evini ücretsiz kütüphane olarak açtı. BBC'ye göre kütüphanenin adı 'Kelimelerin Gücü'.

Gutiérrez, mahallede kitap eksikliği olduğu için yardım etmeye başladıklarını söylüyor. Gönüllülerin de katıldığı kütüphane zamanla büyüdü ve Gutiérrez, Santiago ile Monterrey'deki uluslararası kitap fuarlarına davet edildi. AFP'ye göre bir zamanlar sokaktan kurtarılan kitaplarla dolan kütüphanenin stoku, 2017'de büyük ölçüde bağışlardan oluşuyordu.

Koleksiyon o kadar büyüdü ki evde düzenlenen çocuk okuma saatlerine yer kalmadı. Aile bunun yerine ülkenin yoksul ve uzak bölgelerine ücretsiz kitap götürmeye başladı; barış süreciyle silah bırakan FARC üyeleri de Gutiérrez'den kitap istedi. 'Ne kadar çok kitap verirsek o kadar çok kitap geliyor' diyen Gutiérrez, 2017'de 50'li yaşlarındayken ilk seferde kaçırdığı lise bitirme sınavına hazırlanıyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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