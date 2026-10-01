Çöpte Bulduğu Kitapları Biriktirdi: Evini Ücretsiz Kütüphaneye Çevirdi

AFP'nin 2017 tarihli haberine göre Gutiérrez'in evi, Bogota'da bir tepede kurulu işçi mahallesi Nueva Gloria'daydı. Komşular çocuklarının ödevlerine yardımcı olmak için kitaplarını ödünç almaya başlayınca Gutiérrez, eşi Luz Mery Gutiérrez ve üç çocuğuyla birlikte 2000 yılında evini ücretsiz kütüphane olarak açtı. BBC'ye göre kütüphanenin adı 'Kelimelerin Gücü'.

Gutiérrez, mahallede kitap eksikliği olduğu için yardım etmeye başladıklarını söylüyor. Gönüllülerin de katıldığı kütüphane zamanla büyüdü ve Gutiérrez, Santiago ile Monterrey'deki uluslararası kitap fuarlarına davet edildi. AFP'ye göre bir zamanlar sokaktan kurtarılan kitaplarla dolan kütüphanenin stoku, 2017'de büyük ölçüde bağışlardan oluşuyordu.

Koleksiyon o kadar büyüdü ki evde düzenlenen çocuk okuma saatlerine yer kalmadı. Aile bunun yerine ülkenin yoksul ve uzak bölgelerine ücretsiz kitap götürmeye başladı; barış süreciyle silah bırakan FARC üyeleri de Gutiérrez'den kitap istedi. 'Ne kadar çok kitap verirsek o kadar çok kitap geliyor' diyen Gutiérrez, 2017'de 50'li yaşlarındayken ilk seferde kaçırdığı lise bitirme sınavına hazırlanıyordu.