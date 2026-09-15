Belediye Yol Yapmayınca Kazmayı Eline Aldı: 10 Yılda Köyüne Tek Başına Yol Açtı
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İskoçya’daki Raasay Adası’nın kuzeyinde yaşayanlar, araçların geçebileceği bir yol yapılması için yıllarca yetkililere başvurdu. Nüfus giderek azalmasına rağmen talepler karşılık bulmayınca Calum MacLeod kazma, kürek ve el arabasını alarak yolu kendisi açmaya başladı. Yaklaşık 2,8 kilometrelik güzergâhın tamamlanması 10 yıl sürdü.
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Kazma ve el arabasıyla uçurumların kıyısında çalıştı
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Yetkililer tamamlanan yolu 1982’de asfaltladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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