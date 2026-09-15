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Belediye Yol Yapmayınca Kazmayı Eline Aldı: 10 Yılda Köyüne Tek Başına Yol Açtı

Belediye Yol Yapmayınca Kazmayı Eline Aldı: 10 Yılda Köyüne Tek Başına Yol Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 14:06
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İskoçya’daki Raasay Adası’nın kuzeyinde yaşayanlar, araçların geçebileceği bir yol yapılması için yıllarca yetkililere başvurdu. Nüfus giderek azalmasına rağmen talepler karşılık bulmayınca Calum MacLeod kazma, kürek ve el arabasını alarak yolu kendisi açmaya başladı. Yaklaşık 2,8 kilometrelik güzergâhın tamamlanması 10 yıl sürdü.

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Kazma ve el arabasıyla uçurumların kıyısında çalıştı

Kazma ve el arabasıyla uçurumların kıyısında çalıştı

Kuzey Raasay’da yaşayan yaklaşık 100 kişi, 1931’de yerleşimlerini adanın güneyine bağlayacak bir araç yolu için Inverness County Council’a başvurdu. Talep reddedildikten sonra ulaşım sorunu devam etti; aileler bölgeden ayrıldı, okul ve postane kapandı. 1960’ların sonuna gelindiğinde kuzeyde yalnızca Calum MacLeod ile eşi Lexie kalmıştı.

MacLeod, Brochel Kalesi yakınında sona eren asfalt yolu Arnish’teki evine kadar uzatmaya karar verdi. Eski yaya ve at patikasını takip eden güzergâhta dik yamaçlar, uçurum kenarları, ağaç kökleri ve bataklıklar bulunuyordu. Çalışmalarının büyük bölümünü kazma, kürek, balta ve kendi yaptığı ahşap el arabasıyla yürüttü.

Yol yapımı konusunda profesyonel eğitimi bulunmayan MacLeod’un bir yol bakım kitabı satın alarak gerekli yöntemleri öğrendiği aktarılıyor. Günlük işlerini ve posta dağıtımını tamamladıktan sonra yolda çalışmayı sürdürdü. Yaklaşık 1964 ile 1974 arasında devam eden çalışma sonucunda Brochel ile Arnish arasında yaklaşık 2,8 kilometrelik araç yolu ortaya çıktı.

Yetkililer tamamlanan yolu 1982’de asfaltladı

Yetkililer tamamlanan yolu 1982’de asfaltladı

MacLeod’un hazırladığı ilk yol asfalt değildi ancak otomobil ve küçük araçların kuzeydeki yerleşime ulaşmasını sağlıyordu. Güzergâhın dik ve dar bölümlerinde karşılıklı gelen araçların geçebilmesi için cepler oluşturuldu. Hayvanların farklı arazilere geçmesini engelleyen ızgara ve kapıların bakımını da MacLeod üstlendi.

Yol tamamlandıktan birkaç yıl sonra yerel yönetim güzergâhı resmî yol ağına aldı. 1982’de yapılan inceleme ve düzenlemelerin ardından yol asfaltlandı; yaklaşık iki millik hat üzerinde 20 araç geçiş cebi oluşturuldu. MacLeod, yolun belirlediği güzergâhın değiştirilmesine gerek kalmamasından özellikle memnun olduğunu söyledi.

Calum MacLeod 1983’te yıllar boyunca posta ve deniz feneri hizmetlerine yaptığı katkılar nedeniyle Britanya İmparatorluğu Madalyası aldı. Ödülün resmî gerekçesinde kendi yaptığı yoldan doğrudan söz edilmedi ancak yol zamanla onun adıyla anılmaya başladı. Bugün güzergâhın başlangıcındaki anıt, MacLeod’un çalışmasını ve adanın kuzeyindeki toplulukların ulaşım mücadelesini hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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