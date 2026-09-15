Belediye Yol Yapmayınca Kazmayı Eline Aldı: 10 Yılda Köyüne Tek Başına Yol Açtı

Kuzey Raasay’da yaşayan yaklaşık 100 kişi, 1931’de yerleşimlerini adanın güneyine bağlayacak bir araç yolu için Inverness County Council’a başvurdu. Talep reddedildikten sonra ulaşım sorunu devam etti; aileler bölgeden ayrıldı, okul ve postane kapandı. 1960’ların sonuna gelindiğinde kuzeyde yalnızca Calum MacLeod ile eşi Lexie kalmıştı.

MacLeod, Brochel Kalesi yakınında sona eren asfalt yolu Arnish’teki evine kadar uzatmaya karar verdi. Eski yaya ve at patikasını takip eden güzergâhta dik yamaçlar, uçurum kenarları, ağaç kökleri ve bataklıklar bulunuyordu. Çalışmalarının büyük bölümünü kazma, kürek, balta ve kendi yaptığı ahşap el arabasıyla yürüttü.

Yol yapımı konusunda profesyonel eğitimi bulunmayan MacLeod’un bir yol bakım kitabı satın alarak gerekli yöntemleri öğrendiği aktarılıyor. Günlük işlerini ve posta dağıtımını tamamladıktan sonra yolda çalışmayı sürdürdü. Yaklaşık 1964 ile 1974 arasında devam eden çalışma sonucunda Brochel ile Arnish arasında yaklaşık 2,8 kilometrelik araç yolu ortaya çıktı.