Bilim İnsanlarına Göre Dedikodunun Faydaları
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Dedikodu genellikle güveni bozan ve insanlara zarar veren bir alışkanlık olarak görülüyor. Araştırmalar ise başkaları hakkında konuşmanın her koşulda aynı sonucu doğurmadığını gösteriyor. Paylaşılan bilgi doğruysa ve amaç birini küçük düşürmek değilse dedikodu, tehlikeli davranışları fark etmeye, insanları uyarmaya ve sosyal ilişkileri anlamaya yardımcı olabiliyor.
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Başkaları hakkında konuşmak kime güveneceğimizi öğretiyor
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Yalan ve küçük düşürme başladığında fayda tersine dönüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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