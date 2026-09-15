Bilim İnsanlarına Göre Dedikodunun Faydaları

Bilimsel araştırmalarda dedikodu, konuşma sırasında orada bulunmayan bir kişi hakkında bilgi paylaşılması olarak tanımlanıyor. Paylaşılan bilgi her zaman olumsuz olmak zorunda değil; bir insanın yardımseverliği, güvenilirliği veya daha önce sergilediği davranışlar da dedikodunun konusu olabiliyor.

Eshin Jolly ve Luke Chang tarafından gerçekleştirilen geniş katılımlı deneyde insanlar, doğrudan göremedikleri sosyal davranışlar hakkında başkalarından bilgi aldı. Bu bilgiler katılımcıların kişiler hakkındaki izlenimlerini ve daha sonraki davranışlarını etkiledi. Birbiriyle konuşan katılımcıların değerlendirmeleri zamanla birbirine yaklaşırken aralarındaki sosyal bağ da güçlendi.

Maryland ve Stanford üniversitelerinden araştırmacıların hazırladığı başka bir çalışmada ise dedikodunun toplum içindeki iş birliğini nasıl etkilediği bilgisayar modeliyle incelendi. Sonuçlar, dürüst biçimde aktarılan itibar bilgisinin insanların bencil kişilerden uzak durmasını sağladığını ve kötü davranışların tekrarlanmasını zorlaştırabildiğini gösterdi.