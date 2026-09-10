Domuz Böbreğiyle 271 Gün Yaşadı: Ardından İnsan Böbreği Nakledildi!

Nakilden yaklaşık altı ay sonra böbreğin damarlarında ilerleyen hasar belirtileri görülmeye başladı. Organın işlevi zamanla zayıflayınca domuz böbreği Ekim 2025’te çıkarıldı ve Andrews yeniden diyalize başladı. Ocak 2026’da uygun bir donör bulunmasının ardından kendisine insan böbreği nakledildi.

Altı aylık takipte insan böbreğinin iyi çalıştığı, hastada insan dokusuna karşı yeni antikor oluşmadığı ve domuz kaynaklı bir virüse rastlanmadığı bildirildi. Araştırmacılar vakayı hayvan organlarının kalıcı nakil dışında, uygun insan organı bulunana kadar geçici bir köprü olarak kullanılabileceğinin göstergesi kabul ediyor. Ancak sonuçların tek bir hastaya dayandığı ve daha geniş klinik çalışmalarla doğrulanması gerektiği vurgulanıyor.