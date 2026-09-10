Domuz Böbreğiyle 271 Gün Yaşadı: Ardından İnsan Böbreği Nakledildi!
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ABD’de böbrek yetmezliği bulunan Tim Andrews’a, genetiğinde 69 değişiklik yapılan bir domuzdan alınan böbrek nakledildi. Organ, Andrews’ın 271 gün boyunca diyalize ihtiyaç duymadan yaşamasını sağladı. Domuz böbreği çıkarıldıktan birkaç ay sonra ise uygun bir insan donörden alınan böbrek nakledildi.
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Genetiği değiştirilmiş böbrek dokuz ay çalıştı
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Domuz böbreği insan organına ulaşana kadar köprü oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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