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Domuz Böbreğiyle 271 Gün Yaşadı: Ardından İnsan Böbreği Nakledildi!

Domuz Böbreğiyle 271 Gün Yaşadı: Ardından İnsan Böbreği Nakledildi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 14:10
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ABD’de böbrek yetmezliği bulunan Tim Andrews’a, genetiğinde 69 değişiklik yapılan bir domuzdan alınan böbrek nakledildi. Organ, Andrews’ın 271 gün boyunca diyalize ihtiyaç duymadan yaşamasını sağladı. Domuz böbreği çıkarıldıktan birkaç ay sonra ise uygun bir insan donörden alınan böbrek nakledildi.

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Genetiği değiştirilmiş böbrek dokuz ay çalıştı

Genetiği değiştirilmiş böbrek dokuz ay çalıştı

Tip 2 diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği bulunan Andrews, nadir bağışıklık özellikleri nedeniyle uygun insan böbreği bulma ihtimali düşük hastalar arasındaydı. Genetiği değiştirilmiş Yucatan cinsi bir domuzdan alınan böbrek, 25 Ocak 2025’te Massachusetts General Brigham hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla nakledildi.

Wilma adlı domuzun genomunda, insan bağışıklık sisteminin organı reddetme riskini ve domuz virüslerinin bulaşma ihtimalini azaltmayı amaçlayan 69 değişiklik yapılmıştı. Nakledilen organ Andrews’ı 271 gün boyunca diyalizden uzak tuttu. Böylece bir domuz böbreğinin yaşayan bir insan hastada çalıştığı en uzun sürelerden biri kayda geçti.

Domuz böbreği insan organına ulaşana kadar köprü oldu

Domuz böbreği insan organına ulaşana kadar köprü oldu

Nakilden yaklaşık altı ay sonra böbreğin damarlarında ilerleyen hasar belirtileri görülmeye başladı. Organın işlevi zamanla zayıflayınca domuz böbreği Ekim 2025’te çıkarıldı ve Andrews yeniden diyalize başladı. Ocak 2026’da uygun bir donör bulunmasının ardından kendisine insan böbreği nakledildi.

Altı aylık takipte insan böbreğinin iyi çalıştığı, hastada insan dokusuna karşı yeni antikor oluşmadığı ve domuz kaynaklı bir virüse rastlanmadığı bildirildi. Araştırmacılar vakayı hayvan organlarının kalıcı nakil dışında, uygun insan organı bulunana kadar geçici bir köprü olarak kullanılabileceğinin göstergesi kabul ediyor. Ancak sonuçların tek bir hastaya dayandığı ve daha geniş klinik çalışmalarla doğrulanması gerektiği vurgulanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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