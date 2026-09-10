Devlet Yol Yapmayınca İşini Bıraktı: Kazma Kürekle Köyüne Yol Açtı
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Hindistan’da yaşayan 56 yaşındaki Govinda Malekudiya, yaklaşık 25 ailenin kullandığı köy yolunun yapılması için yıllarca yetkililere başvurdu. Taleplerinden sonuç alamayınca gündelik işini bırakan Malekudiya, yalnızca kazma ve kürek kullanarak yarım kilometrelik toprak yolu araçların geçebileceği hale getirdi.
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Yarım kilometrelik yolu tek başına düzeltti
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Yol yaklaşık 25 ailenin ulaşımını kolaylaştırdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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