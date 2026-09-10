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Devlet Yol Yapmayınca İşini Bıraktı: Kazma Kürekle Köyüne Yol Açtı

Devlet Yol Yapmayınca İşini Bıraktı: Kazma Kürekle Köyüne Yol Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 10:01
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Hindistan’da yaşayan 56 yaşındaki Govinda Malekudiya, yaklaşık 25 ailenin kullandığı köy yolunun yapılması için yıllarca yetkililere başvurdu. Taleplerinden sonuç alamayınca gündelik işini bırakan Malekudiya, yalnızca kazma ve kürek kullanarak yarım kilometrelik toprak yolu araçların geçebileceği hale getirdi.

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Yarım kilometrelik yolu tek başına düzeltti

Yarım kilometrelik yolu tek başına düzeltti

Karnataka eyaletindeki Peradka yerleşiminde yaşayan Malekudiya, yaklaşık 30 yıldır köyün ulaşım sorunuyla karşı karşıyaydı. Özellikle yağmur mevsiminde çamura dönüşen yol, araçların bölgeye ulaşmasını zorlaştırıyordu. Yerel yönetime yaptığı başvurular sonuçsuz kalınca COVID-19 döneminde gündelik işini bırakarak yol üzerinde çalışmaya başladı.

Malekudiya kazma ve kürekle yolu genişletti, çukurları doldurdu ve yağmur suyunun akabilmesi için basit drenaj kanalları açtı. Yaklaşık yarım kilometrelik güzergahı düzenli olarak onararak otomobil ve motosikletlerin geçebileceği duruma getirdi. Çalışmalarını büyük ölçüde tek başına ve herhangi bir ağır iş makinesi kullanmadan sürdürdü.

Yol yaklaşık 25 ailenin ulaşımını kolaylaştırdı

Yol yaklaşık 25 ailenin ulaşımını kolaylaştırdı

Düzenlenen yol, Peradka’daki yaklaşık 25 ailenin özellikle muson yağmurları sırasında çevredeki bölgelere ulaşmasını kolaylaştırdı. Malekudiya ayrıca yol kenarına 50’den fazla fidan dikerek bakımını üstlendi. Geçimini ise gündelik işçilik yerine tarımla sağlamaya başladı.

Çevre aktivisti Arathi Ashok, yol sorununu yerel ombudsmana taşıdı ve ilgili kurumların harekete geçmesi istendi. Yetkililer daha sonra iş makinesiyle yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünü genişletti ancak asfaltlama çalışması tamamlanmadı. Yerel yönetim kalan bölüm için yeni kaynak arayacağını açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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