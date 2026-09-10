Devlet Yol Yapmayınca İşini Bıraktı: Kazma Kürekle Köyüne Yol Açtı

Karnataka eyaletindeki Peradka yerleşiminde yaşayan Malekudiya, yaklaşık 30 yıldır köyün ulaşım sorunuyla karşı karşıyaydı. Özellikle yağmur mevsiminde çamura dönüşen yol, araçların bölgeye ulaşmasını zorlaştırıyordu. Yerel yönetime yaptığı başvurular sonuçsuz kalınca COVID-19 döneminde gündelik işini bırakarak yol üzerinde çalışmaya başladı.

Malekudiya kazma ve kürekle yolu genişletti, çukurları doldurdu ve yağmur suyunun akabilmesi için basit drenaj kanalları açtı. Yaklaşık yarım kilometrelik güzergahı düzenli olarak onararak otomobil ve motosikletlerin geçebileceği duruma getirdi. Çalışmalarını büyük ölçüde tek başına ve herhangi bir ağır iş makinesi kullanmadan sürdürdü.