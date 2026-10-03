Kasım Ayında Yüzü En Çok Gülecek 4 Burç! Kısmet Kapıda
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Akrep burcu 16 Kasım'daki cesaret gününde şansını deneyebilir
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Yay burcu 22 Kasım'da Güneş'in burcuna girmesiyle ilgi odağı oluyor
Başak burcunun hedefleri Mars'ın burcuna girmesiyle hız kazanıyor
Aslan burcunda aşk ve para aynı anda yükselişe geçiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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