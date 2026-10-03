Kasım Ayında Yüzü En Çok Gülecek 4 Burç! Kısmet Kapıda

Mars 25 Kasım'da Başak'a giriyor ve 21 Şubat'a kadar burada kalıyor. Reed, Başak'ın bu dönemde hedeflerinin peşinden gitmek için cesaret toplayacağını yazıyor. Astrolojide Mars'ın Başak'taki konumu düzenli çalışmayı ve ayrıntılı işleri destekliyor, ancak mükemmeliyetçilik küçük ayrıntılara takılmaya yol açabiliyor.

Başak'ın yönetici gezegeni Merkür 13 Kasım'da doğrudan harekete geçiyor ve seyahat planlarındaki aksamalar azalıyor. 24 Kasım dolunayı çevresinde işte değişiklik ya da bir projenin sona ermesi mümkün. Kapanan bir kapı Başak'a yeni bir yol açabiliyor.