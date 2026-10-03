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Kasım Ayında Yüzü En Çok Gülecek 4 Burç! Kısmet Kapıda

Kasım Ayında Yüzü En Çok Gülecek 4 Burç! Kısmet Kapıda

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 20:01 Son Güncelleme: 03.10.2026 - 20:12
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Kasım ayı, Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da aynı gün doğrudan harekete geçmesiyle iki retronun bitişine sahne oluyor. Geri hareketin baskısı hafifleyince Akrep, Yay, Başak ve Aslan burçlarının aşk, para ve iş hayatında şansı açılabiliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Akrep burcu 16 Kasım'daki cesaret gününde şansını deneyebilir

Akrep burcu 16 Kasım'daki cesaret gününde şansını deneyebilir

Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep'te kalıyor ve Akrep yeni ayı 9 Kasım'da başlıyor. Astrolog Theresa Reed, Merkür ve Venüs'ün geri hareketinin ay başında Akrep'i içine kapanmaya itebileceğini, ikisi de 13 Kasım'da doğrudan harekete geçince baskının hafifleyeceğini yazıyor.

Ayın en şanslı günü 16 Kasım. Mars ile Jüpiter'in buluştuğu günde iş başvurusu yapmak, fikrini açıkça söylemek ya da aşkta risk almak Akrep'e destek görüyor. Güneş 22 Kasım'da Yay'a geçip Akrep'in para alanını aydınlattığında gelirinde artış beklenebilir.

Yay burcu 22 Kasım'da Güneş'in burcuna girmesiyle ilgi odağı oluyor

Yay burcu 22 Kasım'da Güneş'in burcuna girmesiyle ilgi odağı oluyor

Yay, ayın ilk yarısında retroların etkisiyle yavaşlamaya ve dinlenmeye çağrılıyor. Merkür ve Venüs 13 Kasım'da doğrudan harekete geçince Yay içine kapanık dönemden çıkıyor.

Güneş 22 Kasım'da Yay'a giriyor ve dört hafta boyunca ilgi Yay'ın üzerinde toplanıyor. Reed, canlılığın yükseldiğini belirtiyor. Mars 25 Kasım'da Başak'a geçerek Yay'ın kariyer alanını hareketlendiriyor ve üç ay sürecek yoğun bir iş temposu başlıyor. 28 Kasım'daki Venüs ile Jüpiter açısı ise romantik bir gezi ya da arkadaşlarla geçirilecek bir gece için uygun görülüyor.

Başak burcunun hedefleri Mars'ın burcuna girmesiyle hız kazanıyor

Başak burcunun hedefleri Mars'ın burcuna girmesiyle hız kazanıyor

Mars 25 Kasım'da Başak'a giriyor ve 21 Şubat'a kadar burada kalıyor. Reed, Başak'ın bu dönemde hedeflerinin peşinden gitmek için cesaret toplayacağını yazıyor. Astrolojide Mars'ın Başak'taki konumu düzenli çalışmayı ve ayrıntılı işleri destekliyor, ancak mükemmeliyetçilik küçük ayrıntılara takılmaya yol açabiliyor.

Başak'ın yönetici gezegeni Merkür 13 Kasım'da doğrudan harekete geçiyor ve seyahat planlarındaki aksamalar azalıyor. 24 Kasım dolunayı çevresinde işte değişiklik ya da bir projenin sona ermesi mümkün. Kapanan bir kapı Başak'a yeni bir yol açabiliyor.

Aslan burcunda aşk ve para aynı anda yükselişe geçiyor

Aslan burcunda aşk ve para aynı anda yükselişe geçiyor

Güneş 22 Kasım'da Aslan'ın aşk alanına giriyor. Reed, Aslan'ın romantik hayatının yüksek bir noktaya çıkacağını yazıyor ve cesur davranılırsa alevin aralık ayına kadar sıcak kalabileceğini belirtiyor.

Mars ve Jüpiter ayın büyük bölümünde Aslan'da bulunuyor ve 16 Kasım'da kavuşuyor. Mars 25 Kasım'da Başak'a geçerek Aslan'ın para alanına giriyor ve şubat sonuna kadar kazanç hırsını artırıyor. 18 ve 19 Kasım'da Güneş'in Jüpiter ve Mars ile kurduğu gergin açılar evde tartışma çıkarabilir, bu iki günde sakin kalmak gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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