Soğukkanlılığını Koruyup Kontrolü Ele Alan 4 Burç
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İşler planlandığı gibi gitmediğinde bazıları paniğe kapılırken bazıları baskı arttıkça daha dikkatli, hızlı ve kararlı davranıyor. Astrolog Neeraj Dhankher’in değerlendirmesine göre Koç, İkizler, Akrep ve Oğlak burçları kriz anlarında farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Koç hemen harekete geçiyor, İkizler hızlanan tempoya uyum sağlıyor, Akrep dikkatini dağıtmıyor, Oğlak ise sorumluluğu üstlenerek yapılması gerekenleri sıraya koyuyor.
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Koç burcu beklemek yerine hemen harekete geçiyor
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İkizler burcu tempo yükseldiğinde daha hızlı düşünüyor
Akrep burcu kriz büyüdükçe dikkatini topluyor
Oğlak burcu sorumluluk arttıkça daha disiplinli davranıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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