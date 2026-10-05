5 - 11 Ekim Haftanın Sayı Sekansı: 369369

Aşk, bereket, iş, eğitim, huzur, aile, özdeğer veya hayatınızda açılmasını istediğiniz bir yol olabilir. Ancak niyetinizi başka bir insanın iradesini yönetmeye değil, kendi hayatınızda görmek istediğiniz sonuca odaklayın.

SABAH 3 KEZ

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Ardından niyetinizi 3 kez söyleyin:

“Bugün benim için hayırlı olan yolları fark ediyor, doğru zamanda doğru adımı atıyorum.”

ÖĞLEN 6 KEZ

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Ardından niyetinizi 6 kez tekrar edin:

“Hayatımdaki tıkanıklıkları fark ediyor, bana hizmet etmeyen yükleri bırakıyor ve emeğimin karşılığını almaya açılıyorum.”

GECE 9 KEZ

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Ardından 9 kez söyleyin:

“Benim için hayırlı olanı sevgiyle kabul ediyor, hayırlı olmayanı huzurla bırakıyorum. Aşkta, işte, parada, eğitimde ve aile hayatımda dengeyi seçiyorum.”

SON OLARAK GÖZLERİNİZİ KAPATIN.

Niyetiniz gerçekleşmiş gibi zorla hayal kurmaya çalışmayın. Sadece birkaç dakika boyunca istediğiniz hayatın sizde oluşturacağı duyguyu düşünün: huzur, güven, özgürlük, bereket, başarı veya sevgi…

Ve çalışmayı şu cümleyle kapatın:

“BENİM İÇİN HAYIRLI OLAN BANA KOLAYLIKLA YAKLAŞSIN. HAYIRLI OLMAYAN BENDEN HUZURLA UZAKLAŞSIN. NİYETİM NET, KALBİM AÇIK, YOLUM AYDINLIK OLSUN.”

7 GÜN BOYUNCA SAYIYI DEĞİŞTİRMEYİN:

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3 SABAH

6 ÖĞLEN

9 GECE

Bu haftanın anahtar kelimeleri:

NİYET

ODAK

BIRAKMA

DENGE

BEREKET

YENİLENME

5 Ekim’de başlayın.

11 Ekim gecesi çalışmayı tamamlayın.

Ve son gece kendinize yalnızca şunu sorun:

“7 GÜN ÖNCEKİ BEN İLE BUGÜNKÜ BEN ARASINDA NE DEĞİŞTİ?”

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NİYETİM HAYRIMA, YOLUM AÇIK OLSUN.

Bu çalışmayı 7 gün uygulayacak olanlar yorumlara sadece 369369 yazsın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA