Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS şikâyetlerindeki artışı sorgulama sisteminde yapılan değişikliğe bağladı. Eskiden plaka bilgisi girilen herhangi bir aracın hangi gişeden, hangi tarihte ve saat kaçta geçtiği ayrıntısıyla görülebiliyordu.

Bir sürücünün Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) yaptığı başvurunun ardından bu uygulama kaldırıldı. Artık sorgulamayı yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişiler, e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Uraloğlu, HGS etiketinin eski, kirli ya da deforme olması veya plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşandığını da belirtti. Sistemde yapay zekâdan destek alındığını söyleyen Uraloğlu, hatalı işlemlerde geriye dönük iptaller yapıldığını ifade etti.