HGS'de Yeni Sistem Geliyor: Ödemeler İşletmeciye Anlık Düşecek, İcra Takibi Krizi Sona Erecek
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HGS'de ihlalli geçişlerin ardından yüksek ceza tutarlarıyla icra dosyalarına dönüşmesi tepki çekmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, ödemelerin otoyol işletmecilerine anlık yansıyacağı bir entegrasyon sistemi kurulmasına karar verildi. Amaç, ihlalli geçişin ardından avukat takibine uzanan süreci bitirmek.
Kaynak: NTV
Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıda işletmeciler, zamanında yapılan ödemelerin sistemde görünmediğini dile getirdi.
Yeni sistemle ödemeler, otoyol işletmecilerinin ilgili birimlerinde anlık olarak görünecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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