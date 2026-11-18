HGS mevzusu gündeme alınınca sık sık şehir dışına çıkıp geldiğimiz için girip Babamın kullandığı aracı kontrol edeyim dedim. 950₺‘lik borç 3.816₺ olmuş, ancak şöyle bir problem var ;

1-babam HGS’si bittikçe bana sürekli içine para yükletiyor.

2-bu borcun olma ihtimali neredeyse sıfır.

Sorun şu; hadi diyelim ki 3-5 defa babam HGS’ye yüklemeyi unuttu, ancak babam sürekli HGS’yi kontrol ediyor içinde para bitti mi bana hemen yükletiyor.

Yani esas sorun şu ; düzenli olarak HGS etiketinin içine para atan birisinin borcunun olma ihtimali gerçekten neredeyse sıfır olması gerekiyor.

borç ihtimali varsa bile HGS Sistemi etikete atılan parayı çekmiyor, direk e devlete yüklüyor.

Ancak babam sürekli hgsyi kontrol ediyor çünkü bu işin merkezi orası. Hgsde borç gözükmediği için e devlete özel olarak bakılma ihtiyacı duyulmuyor.

Soru şu; düzenli olarak hgsye para atan birinin ihlalli geçişi varsa bile bu geçiş neden HGS’ye düşmüyor, yada mesajla bildirilmiyor da e devlete yükletiliyor ?