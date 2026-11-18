HGS Krizine Bakan El Koydu: Vatandaşlar HGS Konusunda İsyan Etti
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Son günlerde otoyol geçiş ücretleri ve HGS noktasında basında ve sosyal medyada bazı konuların gündeme geldiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, süreci hem Bakanlık hem de Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre bugün Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde işletmelerle sisteme yönelik toplantı yapılacak.
Vatandaşların HGS mağduriyetleri hakkında dile getirdikleri tepkilerden bazılarını sizler için derledik.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün bakanlıkta HGS'ye ilişkin açıklama yaptı.
"Vatandaştan beklentimiz, bildirimlerimiz üzerine gereğini yapması"
"Artık sadece ilgilinin sorgulamayı yapabilmesine imkan tanıdık"
Vatandaşların HGS hakkında yaptığı eleştiriler ve gösterdikleri tepkilerden bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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