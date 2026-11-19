Senin Ruhunu Yansıtan Şaman Hayvanı Hangisi?
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Antik çağlardan beri şamanlar, doğanın görünmeyen diliyle konuşur; ruhların ve elementlerin rehberliğinde yürürlerdi. Her insanın ruh kökünü besleyen, karakterinin gizli yönlerini ve içsel gücünü temsil eden ruhani bir yoldaşı vardır. Kimi uçsuz bucaksız göklerin özgür ruhudur, kimi gecenin karanlığında yol gösteren sessiz bir gözcü, kimi ise vahşi doğanın koruyucusudur.
Peki, senin ruhuna kök salmış, içindeki potansiyeli ve gerçek karakterini yansıtan şaman hayvanın hangisi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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