Antik çağlardan beri şamanlar, doğanın görünmeyen diliyle konuşur; ruhların ve elementlerin rehberliğinde yürürlerdi. Her insanın ruh kökünü besleyen, karakterinin gizli yönlerini ve içsel gücünü temsil eden ruhani bir yoldaşı vardır. Kimi uçsuz bucaksız göklerin özgür ruhudur, kimi gecenin karanlığında yol gösteren sessiz bir gözcü, kimi ise vahşi doğanın koruyucusudur.

Peki, senin ruhuna kök salmış, içindeki potansiyeli ve gerçek karakterini yansıtan şaman hayvanın hangisi?