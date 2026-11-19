Estetik Operasyonlarla Görünümü Tamamen Değişen 7 İsim ve Hikâyelerinin Bilinmeyen Yanları
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Plastik cerrahi ve estetik uygulamalar artık çok daha yaygın. Ancak birine benzemek, genç görünmek ya da hayallerindeki görünüme ulaşmak için defalarca operasyon geçiren isimlerin hikâyeleri her zaman istedikleri yere varmıyor. Jocelyn Wildenstein'dan Pixee Fox'a, Andrea Ivanova'dan Sahar Tabar'a uzanan bu listede hem harcanan rakamlar hem de yaşanan sağlık sorunları dikkat çekiyor.
[Kaynak: Hollywood Reporter, Fox News, Daily Mail]
1. Andrea Ivanova
2. Sahar Tabar
3. Nannette Hammond
4. Anastasia Balinskaya
5. Pixee Fox
6. Jocelyn Wildenstein
7. Donatella Versace
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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