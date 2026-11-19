Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşayan Andrea Ivanova, 2018'de başladığı hyaluronik asit dolgularla dudaklarını yıllar içinde birkaç kat büyüttü. Enjeksiyon sayısı haberlere 20'nin üzerinde olarak yansıdı, 2021'de 27'ye çıktı. Daha sonraki yıllarda ise en az 32 estetik işlem geçirdiği bildirildi. Yalnızca dudak dolgusuna 26 bin doları aşan bir para harcadığı belirtiliyor.

Ivanova, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu söylüyor. Bu konuda resmî bir rekoru bulunmuyor. Bazı doktorlar vücudundaki toplam dolgu miktarının tehlikeli düzeye ulaştığı uyarısında bulundu. 2025'te ise bölgedeki doktorların yeni dolgu yapmayı reddettiği, kendisinin ise bunu hâlâ istediği aktarıldı.