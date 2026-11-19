Rusya'nın Pasifik kıyısındaki en büyük limanı ve Trans-Sibirya Demiryolu'nun son durağı olan Vladivostok, Moskova'ya yaklaşık 9 bin 300 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı şehir, listedeki en 'ılıman' isim: yıllık ortalama sıcaklık 5 derece civarında ve yazlar serin ama nemli geçiyor.

Asıl zorluk kışın başlıyor. Ocak ayında ortalama sıcaklık eksi 12 derece seviyesinde. Rakamdan çok, Sibirya'dan gelen kuru soğukla denizin nemi birleşince ortaya çıkan sert rüzgâr canı yakıyor; hissedilen sıcaklık çoğu zaman termometrenin çok altına iniyor. Kış boyunca şehrin koyları kısmen donuyor, ağır kar yağışlı günlerde sokaklar bir anda karla doluyor.