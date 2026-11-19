Termometrelerin Pes Ettiği 8 Yer: İnsanların Yaşamaya Devam Ettiği Dünyanın En Soğuk Yerleşimleri
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Türkiye'de dört mevsimi yaşayabiliyor olmak büyük şans. Dünyanın bazı köşelerinde ise kış, takvimdeki bir mevsim olmaktan çıkıp yılın büyük bölümünü belirleyen bir gerçeğe dönüşüyor. Termometrenin eksi 40'ı gördüğü bu yerlerde insanlar yine işine gidiyor, çocuklar okula yürüyor, hayat durmuyor.
Rusya'nın uzak köşelerinden Moğolistan bozkırlarına, Kanada'nın Hudson Körfezi kıyısından Çin'in kuzeyine uzanan, insanların yaşadığı dünyanın en soğuk 8 yerleşimine birlikte bakalım.
1. Vladivostok, Rusya: Pasifik kıyısında rüzgârın kemiğe işlediği liman kenti
2. Urumçi, Çin: Denize en uzak büyük şehirlerden biri
3. Harbin, Çin: Soğuğu festivale çeviren on milyonluk metropol
4. Astana, Kazakistan: Yazın sıcağı, kışın dondurucu soğuğu bir arada yaşatan başkent
5. Churchill, Kanada: Kutup ayılarının komşusu küçük kasaba
6. Ulan Batur, Moğolistan: Dünyanın en soğuk başkenti
7. Yakutsk, Rusya: Donmuş toprağın üzerine kurulu şehir
8. Oymyakon, Rusya: Okulun eksi 52 dereceye kadar açık kaldığı köy
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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