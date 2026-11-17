Türkiye'nin Soğuk Rekoru Erzurum'da Kırıldı: Palandöken'de Termometreler Eksi 11,2 Dereceyi Gösterdi
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Doğu Anadolu'da gece boyunca devam eden soğuk hava, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde termometreleri sıfırın altında 11,2 dereceye indirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 16 Kasım saat 18.00 ile 17 Kasım saat 06.00 arasındaki ölçümlerine göre bu değer Türkiye'nin en düşük sıcaklığı oldu. Aynı saatlerde ülkenin en sıcak noktası ise 19,6 dereceyle Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıkları olarak kayda geçti.
Palandöken'in ardından Rize'nin Ovit mevkii eksi 9,5 ile, Ardahan'ın Çıldır ilçesi de eksi 9 dereceyle listede yer aldı.
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'daki birçok merkezde termometreler eksi 7,4 ile eksi 8,8 derece arasında kaldı.
Yetkililer, gece ve sabah saatlerindeki dondurucu soğuk nedeniyle sürücüleri buzlanma ve dona karşı uyardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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