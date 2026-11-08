Soğuk Havada Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?
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Soğuk bir kış gününde dışarıda biraz vakit geçirince tuvalete gitme isteği bir anda artar. Eve doğru adımlar hızlanır ve tek düşünülen bir an önce tuvalete yetişmektir. Herkesin başına gelen durum tamamen normal. Bilim insanları buna 'soğuk diürezi' adını veriyor.
Vücut sıcak kalmak için kanı merkezde topluyor
Soğuk cilt mesaneye de sinyal gönderiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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