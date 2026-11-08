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Soğuk Havada Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?

Soğuk Havada Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 23:01
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Soğuk bir kış gününde dışarıda biraz vakit geçirince tuvalete gitme isteği bir anda artar. Eve doğru adımlar hızlanır ve tek düşünülen bir an önce tuvalete yetişmektir. Herkesin başına gelen durum tamamen normal. Bilim insanları buna 'soğuk diürezi' adını veriyor.

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Vücut sıcak kalmak için kanı merkezde topluyor

Vücut sıcak kalmak için kanı merkezde topluyor

Vücut soğukla karşılaşınca iç sıcaklığını korumak için harekete geçiyor. Parmaklar, kulaklar ve burun gibi uç bölgelerdeki damarlar daralıyor. Böylece kan vücudun merkezinde toplanıyor ve sıcak kalıyor.

Damarlar daralınca aynı miktardaki kan daha dar bir alana sığmak zorunda kalıyor ve tansiyon yükseliyor. Vücut dengeyi sağlamak için kandaki fazla suyu dışarı atmaya karar veriyor. Suyu vücutta tutmaya yarayan hormonun seviyesi düşüyor ve böbrekler kandaki fazla suyu mesaneye gönderiyor. Sonuç olarak tuvalete gitme ihtiyacı artıyor.

Soğuk cilt mesaneye de sinyal gönderiyor

Soğuk cilt mesaneye de sinyal gönderiyor

Tuvalete gitme isteğinin bir kısmı böbreklerden değil, doğrudan mesaneden kaynaklanıyor. Soğuk hava cilde çarpınca ciltteki sinirler mesaneye sinyal gönderiyor. Mesane henüz dolmamış olsa bile kasılıyor ve ani bir tuvalet isteği oluşuyor. Ciltteki soğuk algılayıcıları, nanenin serinlik hissi vermesini sağlayan algılayıcılarla aynı.

Yani soğukta vücut iki yönden birden harekete geçiyor. Böbrekler mesaneyi daha hızlı dolduruyor, ciltteki algılayıcılar da mesaneye 'dolu' sinyali veriyor. İçeri girip ısınınca bu istek kendiliğinden geçiyor. Kışın susuzluk hissi azalsa da gün boyunca düzenli su içmek vücudun dengesini korumaya yardımcı oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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