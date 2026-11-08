Soğuk Havada Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?

Tuvalete gitme isteğinin bir kısmı böbreklerden değil, doğrudan mesaneden kaynaklanıyor. Soğuk hava cilde çarpınca ciltteki sinirler mesaneye sinyal gönderiyor. Mesane henüz dolmamış olsa bile kasılıyor ve ani bir tuvalet isteği oluşuyor. Ciltteki soğuk algılayıcıları, nanenin serinlik hissi vermesini sağlayan algılayıcılarla aynı.

Yani soğukta vücut iki yönden birden harekete geçiyor. Böbrekler mesaneyi daha hızlı dolduruyor, ciltteki algılayıcılar da mesaneye 'dolu' sinyali veriyor. İçeri girip ısınınca bu istek kendiliğinden geçiyor. Kışın susuzluk hissi azalsa da gün boyunca düzenli su içmek vücudun dengesini korumaya yardımcı oluyor.