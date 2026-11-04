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Yaşam
Doğal Gaz Faturasını Düşüren 2 Basit Ayar

Doğal Gaz Faturasını Düşüren 2 Basit Ayar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 17:21
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Kış aylarında doğal gaz faturasını düşürmek için her zaman yeni bir cihaz almak gerekmiyor. Kombi ve peteklerde zaten bulunan iki ayarı doğru kullanmak, faturaya ciddi şekilde yansıyor. Üstelik evin sıcaklığından ve konforundan da ödün vermek gerekmiyor.

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Kombiyi zamanlayıcıyla sadece ihtiyaç olduğunda çalıştırın

Kombiyi zamanlayıcıyla sadece ihtiyaç olduğunda çalıştırın

Kombinin zamanlayıcısı, ısıtmanın hangi saatlerde açılıp kapanacağını belirliyor. Evde kimsenin olmadığı saatlerde ya da gece ısıtmaya ihtiyaç duyulmadığında kombi otomatik olarak kapanabiliyor. Eski zamanlayıcılar günde yalnızca bir kez açılıp kapanırken, yeni modeller gün içinde birden fazla açma kapama saati ayarlamaya izin veriyor.

Zamanlayıcıyı günlük rutine göre ayarlamak, boş eve ısı harcanmasının önüne geçiyor. İnternete bağlanabilen akıllı kontrol sistemleri ise kullanıcının ısınma alışkanlıklarını öğrenip ayarları kendisi değiştirebiliyor. Akıllı sistemlerle ısıtma telefondan da açılıp kapatılabiliyor, eve dönmeden önce ev ısıtılabiliyor.

Peteklerdeki termostatik vanalarla her odayı ayrı ayarlayın

Peteklerdeki termostatik vanalarla her odayı ayrı ayarlayın

Peteklerin üzerindeki termostatik vanalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı kontrol etmeyi sağlıyor. Vana çevresindeki havanın sıcaklığını algılıyor ve peteğe giden sıcak su miktarını kendiliğinden ayarlıyor. Oda ısındıkça akışı azaltıyor, oda soğudukça artırıyor.

Vanaların çoğunda numaralı bir ayar düğmesi bulunuyor. Düşük numaralar daha serin, yüksek numaralar daha sıcak bir oda anlamına geliyor. En verimli kullanım, her vanayı odayı rahat tutan en düşük ayara getirmek. Örneğin az kullanılan bir yatak odası salondan daha serin tutulabilir. Odalarda hafif bir ısı bırakmak, gerektiğinde odayı ısıtmayı da kolaylaştırıyor. Peteklerin önünü açık tutmak da vananın sıcaklığı doğru algılamasını sağlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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