Doğal Gaz Faturasını Düşüren 2 Basit Ayar

Kombinin zamanlayıcısı, ısıtmanın hangi saatlerde açılıp kapanacağını belirliyor. Evde kimsenin olmadığı saatlerde ya da gece ısıtmaya ihtiyaç duyulmadığında kombi otomatik olarak kapanabiliyor. Eski zamanlayıcılar günde yalnızca bir kez açılıp kapanırken, yeni modeller gün içinde birden fazla açma kapama saati ayarlamaya izin veriyor.

Zamanlayıcıyı günlük rutine göre ayarlamak, boş eve ısı harcanmasının önüne geçiyor. İnternete bağlanabilen akıllı kontrol sistemleri ise kullanıcının ısınma alışkanlıklarını öğrenip ayarları kendisi değiştirebiliyor. Akıllı sistemlerle ısıtma telefondan da açılıp kapatılabiliyor, eve dönmeden önce ev ısıtılabiliyor.