article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ABD Başkanları Neden Her Yıl Bir Hindiyi Affediyor?

ABD Başkanları Neden Her Yıl Bir Hindiyi Affediyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 17:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'de her yıl Şükran Günü öncesinde Beyaz Saray'da ilginç bir tören yapılıyor. Başkan, sofralara gidecek milyonlarca hindiden birini ya da ikisini resmi olarak affediyor. Affedilen hindiler hayatlarının geri kalanını bir çiftlikte geçiriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelenek hediye edilen hindilerle başladı

Gelenek hediye edilen hindilerle başladı

Ulusal Hindi Federasyonu ve kümes hayvanı üreticileri 1947'de başkanlara hindi göndermeye başladı. Başkan Harry Truman, 1948'de kendisine gönderilen iki hindinin Noel yemeğinde işe yarayacağını söylemişti. Yani ilk yıllarda hindiler affedilmiyor, sofraya gidiyordu.

1963'te John F. Kennedy kendisine gönderilen hindiyi kesmek yerine 'Bırakın büyüsün' dedi. 1973'te First Lady Pat Nixon hindiyi bir çocuk çiftliğine, 1978'de Rosalynn Carter ise küçük bir hayvanat bahçesine gönderdi. Hindiyi bağışlama alışkanlığı Ronald Reagan döneminde daha düzenli hale geldi. Abraham Lincoln'ün 1863'te ilk Şükran Günü hindisini affettiğine dair bir hikaye de anlatılıyor. Beyaz Saray Tarih Derneği ise bunun büyük ihtimalle efsane olduğunu düşünüyor.

1989'dan beri her yıl tekrarlanıyor

1989'dan beri her yıl tekrarlanıyor

Hindi affı, 1989'da George H. W. Bush döneminde her yıl yapılan resmi bir geleneğe dönüştü. Bush, affettiği hindinin kimsenin sofrasına gitmeyeceğini ve bir çocuk çiftliğinde yaşayacağını açıklamıştı.

Affedilen hindiler törenden önceki geceyi Washington'daki lüks bir otelde geçiriyor. Örneğin 2023'te Joe Biden, Minnesota'dan gelen Liberty ve Bell adlı iki hindiyi affetti. Yaklaşık 19 kilo ağırlığındaki hindiler, törenden sonra Minnesota Üniversitesi'ne gönderildi. Hindilerin bakımını üniversitenin öğrencileri, veterinerleri ve öğretim üyeleri üstlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın