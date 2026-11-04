ABD Başkanları Neden Her Yıl Bir Hindiyi Affediyor?

Ulusal Hindi Federasyonu ve kümes hayvanı üreticileri 1947'de başkanlara hindi göndermeye başladı. Başkan Harry Truman, 1948'de kendisine gönderilen iki hindinin Noel yemeğinde işe yarayacağını söylemişti. Yani ilk yıllarda hindiler affedilmiyor, sofraya gidiyordu.

1963'te John F. Kennedy kendisine gönderilen hindiyi kesmek yerine 'Bırakın büyüsün' dedi. 1973'te First Lady Pat Nixon hindiyi bir çocuk çiftliğine, 1978'de Rosalynn Carter ise küçük bir hayvanat bahçesine gönderdi. Hindiyi bağışlama alışkanlığı Ronald Reagan döneminde daha düzenli hale geldi. Abraham Lincoln'ün 1863'te ilk Şükran Günü hindisini affettiğine dair bir hikaye de anlatılıyor. Beyaz Saray Tarih Derneği ise bunun büyük ihtimalle efsane olduğunu düşünüyor.