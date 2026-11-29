Acun Ilıcalı Paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ, Crystal Palace – Hull City Maçını Stadyumdan İzledi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 29 Kasım Pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Maçı tribünden izleyenler arasında Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Ilıcalı, tribünde çekilen kareyi Instagram hikayesinde paylaştı.
Hull City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 3-2 yendi.
Kıvanç Tatlıtuğ, maçı tribünden izledi, Acun Ilıcalı kareyi Instagram hikayesinde paylaştı.
Hull City, galibiyetle 17 puana ulaşıp Premier Lig'de 9. sıraya yükseldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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