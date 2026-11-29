Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maç sırasında tribünde çekilen bir selfie'yi Instagram hikayesinde paylaştı. Paylaşımda Kıvanç Tatlıtuğ'un da maçı stadyumdan izlediği görüldü. Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı ve Seda Sayan’ın eşi Oğulcan Engin, Tatlıtuğ’a eşlik etti.