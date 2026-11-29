Telefon Şarj Aletini Prizde Bırakanların Dikkat Etmesi Gerekenler
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Prizde boş duran şarj aleti elektrik harcıyor ama bir yılda 1 kilovatsaati bile bulmuyor.
Şarj aletinin hafif ılık olması normal, elle tutulamayacak kadar ısınması ise bir uyarı işareti.
Prizde takılı kalan şarj aletinde en büyük risk kablodan ve çevresindeki eşyalardan geliyor.
Sahte ve kopya adaptörlerin büyük çoğunluğu temel güvenlik testlerinden geçemiyor.
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