Adaptör prizdeki elektriği telefonun kullanabileceği düşük voltaja çevirirken enerjinin bir kısmı ısıya dönüşüyor, bu yüzden şarj sırasında ve hemen sonrasında ılık olması beklenen bir durum. Telefon bağlı değilken uzun süre sıcak kalan, elde tutmakta zorlanılan ya da plastik kokusu yayan bir adaptörün iç bileşenlerinde sorun olabiliyor.

Şarj aleti prizdeyken gelen çok hafif vızıltı, içindeki bobinlerin titreşiminden kaynaklanabiliyor. Ses belirginleşir, çıtırtıya dönüşür ya da kasada renk değişimi, erime izi görülürse aleti prizden çekip bir daha kullanmamak gerekiyor.