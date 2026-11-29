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Mağaza çalışanı bir kadın, müşterilerden gördüğü hakaretleri gözyaşları içinde anlattı. Kadın, işi gereği tester olmayan bir ürünün tester olmadığını söylediğini belirtti. Sinirden ağladığını söyleyen çalışan, müşterilerin bu uyarıya hakaretle karşılık verdiğini anlattı. Kendilerine bu kadar kötü davranılmasına gerek olmadığını vurguladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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