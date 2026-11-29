Mağaza çalışanı bir kadın, müşterilerden gördüğü hakaretleri gözyaşları içinde anlattı. Kadın, işi gereği tester olmayan bir ürünün tester olmadığını söylediğini belirtti. Sinirden ağladığını söyleyen çalışan, müşterilerin bu uyarıya hakaretle karşılık verdiğini anlattı. Kendilerine bu kadar kötü davranılmasına gerek olmadığını vurguladı.

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