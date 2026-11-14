1900'den Günümüze Kadar Modanın Evrimi Viral Oldu

Videoda her 5 yılda bir kadın kıyafetlerinin, aksesuarlarının ve dönemin görünümünün nasıl değiştiği peş peşe gösteriliyor. Viral olan videoya gelen yorumların büyük bölümü geçmiş dönemlerin elbiselerine duyulan nostaljiye, son yıllarda pantolon ve kot kullanımının artmasına yönelik eleştirilere odaklandı. Diğer yandan, bazı kullanıcılar videoda nostaljiyi toplumsal cinsiyet tartışmalarıyla ilişkilendirmenin yersiz olduğunu yazdı.