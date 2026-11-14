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Yaşam
1900'den Günümüze Kadar Modanın Evrimi Viral Oldu

1900'den Günümüze Kadar Modanın Evrimi Viral Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 14:08
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X'te paylaşılan bir video, kadın modasının 1900'den günümüze 5 yılda bir nasıl değiştiğini gösterdi. Norveç'in Oslo kentinde geçen video milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar eski dönemlerin zarafetini özlerken, karşılaştırmaya yönelik eleştiriler de geldi.

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Video kadın modasının 1900'den günümüze 5 yılda bir nasıl değiştiğini gösteriyor.

Modanın değişimini adım adım gösteren video X'te viral olurken hem eleştireni hem de beğenini çok oldu.

Videoda her 5 yılda bir kadın kıyafetlerinin, aksesuarlarının ve dönemin görünümünün nasıl değiştiği peş peşe gösteriliyor. Viral olan videoya gelen yorumların büyük bölümü geçmiş dönemlerin elbiselerine duyulan nostaljiye, son yıllarda pantolon ve kot kullanımının artmasına yönelik eleştirilere odaklandı. Diğer yandan, bazı kullanıcılar videoda nostaljiyi toplumsal cinsiyet tartışmalarıyla ilişkilendirmenin yersiz olduğunu yazdı.

"Moda zamanla zarafetini kaybetti."

"Moda zamanla zarafetini kaybetti."
twitter.com

"Son on yıllarda büyük değişiklikler görmüyorum. Sadece farklı şekillerde giyiniyor. 1900'den öncesi ne durumda? Modadaki büyük evrim o zaman oldu."

"Son on yıllarda büyük değişiklikler görmüyorum. Sadece farklı şekillerde giyiniyor. 1900'den öncesi ne durumda? Modadaki büyük evrim o zaman oldu."
twitter.com

Bir kullanıcıya göre Norveç modası Amerikan modasından farklı görünmüyor.

Bir kullanıcıya göre Norveç modası Amerikan modasından farklı görünmüyor.
twitter.com

'Norveç modası, Amerikan modasından hiç farklı görünmüyor.'

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Bir kullanıcı, kadınların çantalarının yüzyıldır aynı boyutta kalmasına espriyle değindi.

Bir kullanıcı, kadınların çantalarının yüzyıldır aynı boyutta kalmasına espriyle değindi.
twitter.com

'Çantasının bir asırdan fazla süredir aynı boyutta kalmasına sevindim, benimki de aynı boyutta! 😜'

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twitter.com

"Hem erkek hem de kadın modası 1970'lerden beri tamamen çöküşe geçti."

"Hem erkek hem de kadın modası 1970'lerden beri tamamen çöküşe geçti."
twitter.com

"Kot pantolonlar her şeyi mahvetti"

"Kot pantolonlar her şeyi mahvetti"
twitter.com

Bir kullanıcı da videoda eksik olan bir şey dikkat çekmek istedi...

Bir kullanıcı da videoda eksik olan bir şey dikkat çekmek istedi...
twitter.com
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"Peki ya erkekler... şimdiki halleri o kadar çirkin ki..."

"Peki ya erkekler... şimdiki halleri o kadar çirkin ki..."
twitter.com

"1975 sonrası modaya yapılanar estetik bir suçtur."

"1975 sonrası modaya yapılanar estetik bir suçtur."
twitter.com

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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