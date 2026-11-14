1900'den Günümüze Kadar Modanın Evrimi Viral Oldu
X'te paylaşılan bir video, kadın modasının 1900'den günümüze 5 yılda bir nasıl değiştiğini gösterdi. Norveç'in Oslo kentinde geçen video milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar eski dönemlerin zarafetini özlerken, karşılaştırmaya yönelik eleştiriler de geldi.
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Video kadın modasının 1900'den günümüze 5 yılda bir nasıl değiştiğini gösteriyor.
Modanın değişimini adım adım gösteren video X'te viral olurken hem eleştireni hem de beğenini çok oldu.
Videoda her 5 yılda bir kadın kıyafetlerinin, aksesuarlarının ve dönemin görünümünün nasıl değiştiği peş peşe gösteriliyor. Viral olan videoya gelen yorumların büyük bölümü geçmiş dönemlerin elbiselerine duyulan nostaljiye, son yıllarda pantolon ve kot kullanımının artmasına yönelik eleştirilere odaklandı. Diğer yandan, bazı kullanıcılar videoda nostaljiyi toplumsal cinsiyet tartışmalarıyla ilişkilendirmenin yersiz olduğunu yazdı.
"Moda zamanla zarafetini kaybetti."
"Son on yıllarda büyük değişiklikler görmüyorum. Sadece farklı şekillerde giyiniyor. 1900'den öncesi ne durumda? Modadaki büyük evrim o zaman oldu."
Bir kullanıcıya göre Norveç modası Amerikan modasından farklı görünmüyor.
Bir kullanıcı, kadınların çantalarının yüzyıldır aynı boyutta kalmasına espriyle değindi.
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"Hem erkek hem de kadın modası 1970'lerden beri tamamen çöküşe geçti."
"Kot pantolonlar her şeyi mahvetti"
Bir kullanıcı da videoda eksik olan bir şey dikkat çekmek istedi...
"Peki ya erkekler... şimdiki halleri o kadar çirkin ki..."
"1975 sonrası modaya yapılanar estetik bir suçtur."
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