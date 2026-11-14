Bella Hadid Topuzu Kellik Yapıyor: Uzmanlar Z Kuşağını Uyardı
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Bella Hadid gibi stil ikonlarının 2020'lerin başından bu yana vazgeçilmezi olan sıkı, geriye taranmış topuzlar ve at kuyrukları Z kuşağı kızlar arasında da çok popüler. Ancak uzmanlar, saçların mümkün olduğunca sıkı çekilmesiyle elde edilen bu görünümün saç çizgisinde seyrelmeye yol açabileceği konusunda uyarıyor.
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Kaynak: New York Post
Bella Hadid gibi isimlerin popüler hale getirdiği sıkı topuzlar saç çizgisinde seyrelmeye yol açabiliyor.
Uzmanlara göre sorun, saç köklerinin uzun süre boyunca sürekli çekilmesiyle ortaya çıkan traksiyon alopesisi.
Uzmanlar, topuzdan vazgeçmek yerine saçları daha gevşek toplamayı ve modeller arasında ara vermeyi öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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