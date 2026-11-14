Bella Hadid Topuzu Kellik Yapıyor: Uzmanlar Z Kuşağını Uyardı

'Temiz bakımlı kız' estetiği olarak bilinen bu görünümü elde etmek için saçlar geriye doğru olabildiğince sıkı çekiliyor, ardından saç ürünleriyle düzeltilerek pürüzsüz bir hale getiriliyor. Yüz hatlarını belirginleştiren ve fotoğraf çekimine hazır bir görüntü sunan model, aynı zamanda hızlı bir yüz germe etkisi de yaratabiliyor.

Uzmanlara göre bu modellerin istenmeyen bir sonucu var. Saçların normalde daha hassas ve kırılmaya yatkın olduğu bölgelerde gerginliğe neden olan stil, saç çizgisinde seyrelmeye yol açabiliyor.