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Bella Hadid Topuzu Kellik Yapıyor: Uzmanlar Z Kuşağını Uyardı

Bella Hadid Topuzu Kellik Yapıyor: Uzmanlar Z Kuşağını Uyardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 11:59
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Bella Hadid gibi stil ikonlarının 2020'lerin başından bu yana vazgeçilmezi olan sıkı, geriye taranmış topuzlar ve at kuyrukları Z kuşağı kızlar arasında da çok popüler. Ancak uzmanlar, saçların mümkün olduğunca sıkı çekilmesiyle elde edilen bu görünümün saç çizgisinde seyrelmeye yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Kaynak: New York Post

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Bella Hadid gibi isimlerin popüler hale getirdiği sıkı topuzlar saç çizgisinde seyrelmeye yol açabiliyor.

Bella Hadid gibi isimlerin popüler hale getirdiği sıkı topuzlar saç çizgisinde seyrelmeye yol açabiliyor.

'Temiz bakımlı kız' estetiği olarak bilinen bu görünümü elde etmek için saçlar geriye doğru olabildiğince sıkı çekiliyor, ardından saç ürünleriyle düzeltilerek pürüzsüz bir hale getiriliyor. Yüz hatlarını belirginleştiren ve fotoğraf çekimine hazır bir görüntü sunan model, aynı zamanda hızlı bir yüz germe etkisi de yaratabiliyor.

Uzmanlara göre bu modellerin istenmeyen bir sonucu var. Saçların normalde daha hassas ve kırılmaya yatkın olduğu bölgelerde gerginliğe neden olan stil, saç çizgisinde seyrelmeye yol açabiliyor.

Uzmanlara göre sorun, saç köklerinin uzun süre boyunca sürekli çekilmesiyle ortaya çıkan traksiyon alopesisi.

Uzmanlara göre sorun, saç köklerinin uzun süre boyunca sürekli çekilmesiyle ortaya çıkan traksiyon alopesisi.

Master saç stilisti ve sertifikalı trikolog Tina Mui, sıkı geriye taranmış saç modellerinin en önemli riskinin traksiyon alopesisi olduğunu belirtiyor. Çekmeye bağlı saç dökülmesi olarak tanımlanan bu durum, saç köklerinin sürekli çekilmesi sonucunda genellikle saç çizgisi ve şakak bölgesinde saç kaybına neden oluyor. Mui, bu tür saç kaybının aniden ortaya çıkmadığını, uzun süre boyunca düzenli ve sıkı şekilde toplanan saçlardan kaynaklandığını ifade ediyor.

Mui ayrıca sıkı topuzların tek başına temel neden olmadığını da vurguluyor. Son yıllarda her yaştan kadında saç dökülmesi vakalarında artış gözlemlediğini belirten uzman, daha sık olarak hormonal ve beslenmeyle ilgili dengesizliklere bağlı seyrelme gördüğünü söylüyor. Yoğun stres, hastalıklar, GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı kilo kaybı, ilaç değişiklikleri ve kronik uykusuzluğun da saç büyüme döngüsünü bozabildiği kaydediliyor.

Uzmanlar, topuzdan vazgeçmek yerine saçları daha gevşek toplamayı ve modeller arasında ara vermeyi öneriyor.

Uzmanlar, topuzdan vazgeçmek yerine saçları daha gevşek toplamayı ve modeller arasında ara vermeyi öneriyor.

Sertifikalı hemşire Shaina Rainford ise birçok kadının saçlarının seyrelmeye başladığını, sorun belirgin hale gelene kadar fark etmediğini söylüyor. Hasarın zamanla geliştiğini ancak bunun kişiye ani bir değişim gibi görünebildiğini belirten Rainford, saç çizgisindeki değişimin özgüveni de etkileyebildiğine dikkat çekiyor.

Rainford, saçlar geriye toplanırken gerginliğin azaltılmasını, saç çizgisini çekmeyen modellerle dönüşümlü kullanılmasını ve tarama sırasında nazik davranılmasını öneriyor. Saç modeli acıtıyor veya kafa derisinde batma ve tahrişe yol açıyorsa hemen çözülmesi gerektiği ifade ediliyor. Önlemlere rağmen seyrelme sürerse bir dermatoloğa başvurulması tavsiye ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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