Fındığın Yanına Ekti, Kazancını Artırdı: Şimdi 10 Dönümlük Bahçeden Servet Kazanıyor
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Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekilen kivi, bugün fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor. Hasat sezonunun başladığı Ordu'da bir üretici, 10 dönümlük bahçesinden 20 ton ürün aldığını söyledi.
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Kaynak: İHA
Ordu'da deneme amaçlı başlayan kivi üretimi, fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi.
Bu yıl 9 bin 370 ton rekolte beklenen Ordu kivisinin il ekonomisine 375 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor.
Üretici, 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi aldığını ve kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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