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Fındığın Yanına Ekti, Kazancını Artırdı: Şimdi 10 Dönümlük Bahçeden Servet Kazanıyor

Fındığın Yanına Ekti, Kazancını Artırdı: Şimdi 10 Dönümlük Bahçeden Servet Kazanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 10:23
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Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekilen kivi, bugün fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor. Hasat sezonunun başladığı Ordu'da bir üretici, 10 dönümlük bahçesinden 20 ton ürün aldığını söyledi.

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Kaynak: İHA

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Ordu'da deneme amaçlı başlayan kivi üretimi, fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi.

Ordu'da deneme amaçlı başlayan kivi üretimi, fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi.

Yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan kivi, özellikle sahil ve orta kesimlerde üreticiler için fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla 2019'da coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisi, kendine özgü aroması, yüksek kuru madde oranı ve uzun depolama ömrüyle pazarda yer buluyor.

Olgunlaşan kivilerde hasat başladı. Ordu Valisi Muammer Erol, protokol üyeleriyle birlikte Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Mustafa Hekim'in bahçesindeki hasat programına katıldı.

Bu yıl 9 bin 370 ton rekolte beklenen Ordu kivisinin il ekonomisine 375 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu yıl 9 bin 370 ton rekolte beklenen Ordu kivisinin il ekonomisine 375 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kivi üretiminin bugün 4 bin 11 dekar alanda yapıldığını belirtti. Bu yılki rekoltenin geçen yıla göre yüzde 51 artması bekleniyor. Ay, geçen yıl birçok ilde zirai dondan hasar görüldüğünü hatırlattı.

Bakanlık, DOKAP ve Dünya Bankası gibi kuruluşların desteğiyle son 5 yılda üretim alanının 317 dekar arttığını aktaran Ay, kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında bu yıl 4 bahçede daha kivi tesisi kurulacağını söyledi.

Üretici, 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi aldığını ve kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyledi.

Üretici, 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi aldığını ve kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır kivi üreticiliği yapan Mustafa Hekim, 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını belirtti. Kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyleyen Hekim, ürünün fındıktan daha ağır geldiği için kazancının daha yüksek olduğunu ifade etti. Hekim, 2010'dan beri üretim yaptığını ve kiviyi fındığın yanında ek gelir olarak yetiştirdiğini kaydetti. Hasadın 20-25 kişiyle bir günde bittiğini de söyledi.

Hasatta çalışan işçiler ise kivi toplamanın fındık hasadına göre daha kolay ve eğlenceli olduğunu, ancak bahçelerin bakımının üreticiler açısından zor olduğunu dile getirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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