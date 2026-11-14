Fındığın Yanına Ekti, Kazancını Artırdı: Şimdi 10 Dönümlük Bahçeden Servet Kazanıyor

Yaklaşık 16 yıldır kivi üreticiliği yapan Mustafa Hekim, 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını belirtti. Kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyleyen Hekim, ürünün fındıktan daha ağır geldiği için kazancının daha yüksek olduğunu ifade etti. Hekim, 2010'dan beri üretim yaptığını ve kiviyi fındığın yanında ek gelir olarak yetiştirdiğini kaydetti. Hasadın 20-25 kişiyle bir günde bittiğini de söyledi.

Hasatta çalışan işçiler ise kivi toplamanın fındık hasadına göre daha kolay ve eğlenceli olduğunu, ancak bahçelerin bakımının üreticiler açısından zor olduğunu dile getirdi.