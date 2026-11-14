Türkiye'den Kıbrıs'a 40 Kilogram Sarımsak Götüren Çift Cezaevine Gönderildi

Polisin mahkemeye sunduğu bilgilere göre iki kişi KKTC'ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapmıştı. Havalimanındaki kontrolden mahkeme kararına uzanan süreç ise yalnızca birkaç gün içinde tamamlandı.

Olay, KKTC basınında dikkat çekti. Yaklaşık 40 kilo sarımsak için kesilen 92 bin TL'lik ceza ve verilen cezaevi kararı, haberlerin altına yapılan yorumlarda da tartışma konusu oldu.