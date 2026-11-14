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Türkiye'den Kıbrıs'a 40 Kilogram Sarımsak Götüren Çift Cezaevine Gönderildi

Türkiye'den Kıbrıs'a 40 Kilogram Sarımsak Götüren Çift Cezaevine Gönderildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 08:56
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçakla giden bir çift, valizlerinde getirdikleri sarımsak yüzünden beklenmedik bir sürece girdi. Ercan Havalimanı'ndaki gümrük kontrolünde ortaya çıkan 40 kilogramlık sarımsak, çifti mahkeme salonuna kadar götürdü.

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Ercan Havalimanı'ndaki kontrolde iki yolcunun valizlerinden toplam 40 kilogram sarımsak çıktı.

Ercan Havalimanı'ndaki kontrolde iki yolcunun valizlerinden toplam 40 kilogram sarımsak çıktı.

Yerel basında yer alan habere göre olay, 11 Kasım 2026 günü saat 12.00 sıralarında yaşandı. Türkiye'den gelen A.H. ve R.H. isimli iki yolcunun valizlerinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 40 kilo sarımsak tespit edildi.

Diyalog gazetesi, yolcuların karı koca olduğunu ve Hatay'dan geldiklerini aktardı. Sarımsaklara emare olarak el konuldu ve iki kişi hakkında gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Gümrük cezasını ödemeyi kabul etmeyen çift mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Gümrük cezasını ödemeyi kabul etmeyen çift mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Polis, zanlılara toplam 92 bin TL gümrük cezası kesildiğini, ancak bu tutarı ödemeyi kabul etmediklerini mahkemeye bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, çiftin 7 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan A.H., sarımsakları akrabaları için getirdiklerini ve bunları ekeceklerini söyledi. Yargıç Gizem Erciyas ise iki zanlının 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Ülkeye 30 günlük turist vizesiyle giren çiftin dosyası kısa sürede mahkemeye taşındı.

Ülkeye 30 günlük turist vizesiyle giren çiftin dosyası kısa sürede mahkemeye taşındı.

Polisin mahkemeye sunduğu bilgilere göre iki kişi KKTC'ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapmıştı. Havalimanındaki kontrolden mahkeme kararına uzanan süreç ise yalnızca birkaç gün içinde tamamlandı.

Olay, KKTC basınında dikkat çekti. Yaklaşık 40 kilo sarımsak için kesilen 92 bin TL'lik ceza ve verilen cezaevi kararı, haberlerin altına yapılan yorumlarda da tartışma konusu oldu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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