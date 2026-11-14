Türkiye'den Kıbrıs'a 40 Kilogram Sarımsak Götüren Çift Cezaevine Gönderildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçakla giden bir çift, valizlerinde getirdikleri sarımsak yüzünden beklenmedik bir sürece girdi. Ercan Havalimanı'ndaki gümrük kontrolünde ortaya çıkan 40 kilogramlık sarımsak, çifti mahkeme salonuna kadar götürdü.
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Ercan Havalimanı'ndaki kontrolde iki yolcunun valizlerinden toplam 40 kilogram sarımsak çıktı.
Gümrük cezasını ödemeyi kabul etmeyen çift mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderilmesine karar verildi.
Ülkeye 30 günlük turist vizesiyle giren çiftin dosyası kısa sürede mahkemeye taşındı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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