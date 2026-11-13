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35 Erkek Öğrencinin Arasındaki Tek Kız: "Yapamaz" Diyenlere Robot Kodlayarak Cevap Verdi

35 Erkek Öğrencinin Arasındaki Tek Kız: "Yapamaz" Diyenlere Robot Kodlayarak Cevap Verdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 16:20
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Gaziantep'te 35 erkek öğrencinin bulunduğu Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde eğitim gören 15 yaşındaki Arjin Erdaş, atölyedeki çalışmalarıyla yaşıtlarına örnek oluyor. Çevresindeki olumsuz yorumlara rağmen vazgeçmeyen Erdaş, kendi elleriyle robot kodlamayı başardı.

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Kaynak: İHA

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Gaziantep'te 35 erkek öğrenciyle aynı bölümde okuyan Arjin Erdaş, tepkilere rağmen kararından vazgeçmedi.

Gaziantep'te 35 erkek öğrenciyle aynı bölümde okuyan Arjin Erdaş, tepkilere rağmen kararından vazgeçmedi.

Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 yaşındaki Arjin Erdaş, çevresindekilerin 'Bu erkek işi, senin ne işin var burada' şeklindeki sözlerine rağmen öğretmen babasının tavsiyesi üzerine Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü'nü tercih etti. Atölyede 35 erkek öğrenciyle birlikte eğitim alan Erdaş, başlangıçta karşılaştığı olumsuz yorumlara rağmen kararından vazgeçmedi. Elektronik sistemler, otomasyon ve robotik kodlama alanında kendini geliştiren genç kız, öğrendiklerini uygulamaya dökerek kendi elleriyle robot kodlamayı başardı.

Bölümü nasıl tercih ettiğini anlatan Erdaş, 'Babam bu okulda öğretmenlik yapıyordu. Otomasyon bölümünü o önerdi ve 'işte böyle bir bölümde makine falan var' dedi. Çok hoşuma gitti. Gelmek ve kaydolmak istedim. Hem bölümde kız öğrenci de yokmuş. Meslek açısından çok fazla önyargı var. 'Kızlar yapamaz, bu işi erkekler yapar' diye düşünüyorlar. Burada lehim yapmayı, motorun iç yapısını, robot kollarını öğreniyoruz. Makineler ve elektrikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elektrik kablolarını bağlamayı da öğreniyoruz' dedi.

Erdaş, kızların da bu mesleği yapabileceğini göstermek istiyor ve elektrik-elektronik mühendisliğini hedefliyor.

Erdaş, kızların da bu mesleği yapabileceğini göstermek istiyor ve elektrik-elektronik mühendisliğini hedefliyor.

Günlerinin güzel geçtiğini ancak ara sıra zorlandığını anlatan Erdaş, 'Bazı günler bölüm derslerinde zorlanıyorum. Anlamadığım konular olduğunda erkek öğrencilere soramadığım için zorlandığım da oluyor. Ama vazgeçmiyorum. Bir kızın başarabileceğini göstermek istiyorum' ifadelerini kullandı. Hedeflerinden de bahseden Erdaş, 'Bence bu, kız öğrencilerin de yapabileceği bir meslek. İş detaylı olduğu için daha dikkatli ve detaylı çalışabilecek insanlara ihtiyaç var. Ben de liseyi bitirdikten sonra elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyorum' dedi.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğretmeni Fulya Yıldırım ise 'Endüstriyel otomasyon, elektrik, makine, elektronik ve yazılım bölümlerinin birleşmesinden oluşan bir alandır. Makinelerin akıllandırılmasını sağlayan bir bölümdür. 35 erkek öğrencinin içerisinde bir tane de olsa kız öğrencinin bulunması, o ortamın farklı bir hale gelmesini sağlıyor' diye konuştu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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