35 Erkek Öğrencinin Arasındaki Tek Kız: "Yapamaz" Diyenlere Robot Kodlayarak Cevap Verdi

Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 yaşındaki Arjin Erdaş, çevresindekilerin 'Bu erkek işi, senin ne işin var burada' şeklindeki sözlerine rağmen öğretmen babasının tavsiyesi üzerine Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü'nü tercih etti. Atölyede 35 erkek öğrenciyle birlikte eğitim alan Erdaş, başlangıçta karşılaştığı olumsuz yorumlara rağmen kararından vazgeçmedi. Elektronik sistemler, otomasyon ve robotik kodlama alanında kendini geliştiren genç kız, öğrendiklerini uygulamaya dökerek kendi elleriyle robot kodlamayı başardı.

Bölümü nasıl tercih ettiğini anlatan Erdaş, 'Babam bu okulda öğretmenlik yapıyordu. Otomasyon bölümünü o önerdi ve 'işte böyle bir bölümde makine falan var' dedi. Çok hoşuma gitti. Gelmek ve kaydolmak istedim. Hem bölümde kız öğrenci de yokmuş. Meslek açısından çok fazla önyargı var. 'Kızlar yapamaz, bu işi erkekler yapar' diye düşünüyorlar. Burada lehim yapmayı, motorun iç yapısını, robot kollarını öğreniyoruz. Makineler ve elektrikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elektrik kablolarını bağlamayı da öğreniyoruz' dedi.