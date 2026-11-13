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Saç Bakım Uzmanları Açıkladı: Saç Dökülmesini Önleyen Korelilerin Basit Yöntemi

Saç Bakım Uzmanları Açıkladı: Saç Dökülmesini Önleyen Korelilerin Basit Yöntemi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 16:16
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Saçınızı sürekli aynı yerden ayırmak, saç derisini güneş ışınlarına ve çevresel faktörlere daha fazla maruz bırakabilir. K-Beauty dünyasından gelen basit öneri ise saç ayrımını düzenli olarak değiştirmek. Uzmanlar yöntemin faydalarını ve sınırlarını anlattı.

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Kaynak: Vogue Türkiye

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Saçın ayrıldığı bölgede açıkta kalan saç derisi, güneşin UV ışınlarına karşı daha az korunuyor.

Saçın ayrıldığı bölgede açıkta kalan saç derisi, güneşin UV ışınlarına karşı daha az korunuyor.

Koreli saç kliniği Lee Moon Won'a göre saçları sürekli aynı yerden ayırmak, istenmeyen saç dökülmesinin nedenlerinden biri olabilir. Seul'deki Cheongdam Lebelle Clinic'in direktörü Dr. Wonuk Hwang, ayrım bölgesinde açıkta kalan saç derisinin UV ışınları gibi çevresel stres etkenlerine karşı daha az korunduğunu belirtiyor. Hwang'a göre UV ışınları saç köklerinde ve saç derisi dokusunda hücresel hasara yol açabiliyor, ciddi güneş yanıklarının ardından dökülme artabiliyor.

Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center'ın eş direktörü Dr. Helen He ise bu bölgenin doğal bir korumadan yoksun olduğu için cilt kanseri ve kanser öncesi lezyonlara daha yatkın olabileceğini söylüyor. Kronik UV maruziyetinin doğrudan saç dökülmesini artırdığına dair henüz kanıt yok, ancak cilt kanseri riski, oksidatif stres ve inflamasyonla güçlü bir ilişki bulunuyor.

Saçın hep aynı yönde ayrılması ve şekillendirilmesi, tellere farkında olmadan sürtünme ve baskı uygulayabiliyor.

Saçın hep aynı yönde ayrılması ve şekillendirilmesi, tellere farkında olmadan sürtünme ve baskı uygulayabiliyor.

Dr. He'ye göre saçların tekrar tekrar aynı yönde ayrılması, taranması ve şekillendirilmesi tellere baskı uyguluyor. Zamanla yaşanan sürtünme saç kırılmalarına yol açabiliyor. Aşırı çekme ve gerginlik ise saç köklerine zarar vererek çekmeye bağlı saç dökülmesi olan traksiyon alopesisine neden olabiliyor.

Dr. He, saç ayrımını değiştirmeyi vazgeçilmez bir adım olarak görmese de faydalı olabileceğini belirtiyor. Yöntem, saç derisinin belirli bir bölgesinin aşırı UV maruziyetine uğramasını ve aynı bölgelere sürekli baskı uygulanmasını önleyebiliyor. Lee Moon Won Clinic, saç ayrımının altı ayda bir değiştirilmesini ve yeni çizginin eskisinden en az dört santimetre uzağa taşınmasını öneriyor.

K-Beauty yaklaşımı saç dökülmesine saç derisi sağlığı ve yaşam tarzı üzerinden bakıyor.

K-Beauty yaklaşımı saç dökülmesine saç derisi sağlığı ve yaşam tarzı üzerinden bakıyor.

K-Beauty dünyasında saç dökülmesine tek bir çözüm yok. Bunun yerine saç derisini değerlendiren ve dökülmenin altındaki nedenleri arayan bütünsel bir bakım anlayışı benimseniyor. İnflamasyonu azaltmak, saç derisinin bariyerini ve mikrobiyomunu güçlendirmek, birikintileri azaltmak için nazik peeling uygulamak ve mikrodolaşımı desteklemek öncelikler arasında yer alıyor.

Günlük rutinde saç derisinde ürün kalıntısı ve fazla yağ birikmemesi için düzenli yıkama öneriliyor. Cica, centella asiatica, çay ağacı ve yeşil çay gibi yatıştırıcı içerikler de tercih edilebiliyor. Dr. Hwang saçı sürekli çeken modellerden uzak durmayı, şapka takmayı veya SPF 30 ve üzeri, suya dayanıklı, geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmayı tavsiye ediyor. Dökülme uzun süre devam ediyorsa ya da nedeni açıklanamıyorsa bir dermatoloğa başvurmak en doğru adım.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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