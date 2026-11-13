Saç Bakım Uzmanları Açıkladı: Saç Dökülmesini Önleyen Korelilerin Basit Yöntemi
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Saçınızı sürekli aynı yerden ayırmak, saç derisini güneş ışınlarına ve çevresel faktörlere daha fazla maruz bırakabilir. K-Beauty dünyasından gelen basit öneri ise saç ayrımını düzenli olarak değiştirmek. Uzmanlar yöntemin faydalarını ve sınırlarını anlattı.
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Kaynak: Vogue Türkiye
Saçın ayrıldığı bölgede açıkta kalan saç derisi, güneşin UV ışınlarına karşı daha az korunuyor.
Saçın hep aynı yönde ayrılması ve şekillendirilmesi, tellere farkında olmadan sürtünme ve baskı uygulayabiliyor.
K-Beauty yaklaşımı saç dökülmesine saç derisi sağlığı ve yaşam tarzı üzerinden bakıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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