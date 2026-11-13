Saç Bakım Uzmanları Açıkladı: Saç Dökülmesini Önleyen Korelilerin Basit Yöntemi

Koreli saç kliniği Lee Moon Won'a göre saçları sürekli aynı yerden ayırmak, istenmeyen saç dökülmesinin nedenlerinden biri olabilir. Seul'deki Cheongdam Lebelle Clinic'in direktörü Dr. Wonuk Hwang, ayrım bölgesinde açıkta kalan saç derisinin UV ışınları gibi çevresel stres etkenlerine karşı daha az korunduğunu belirtiyor. Hwang'a göre UV ışınları saç köklerinde ve saç derisi dokusunda hücresel hasara yol açabiliyor, ciddi güneş yanıklarının ardından dökülme artabiliyor.

Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center'ın eş direktörü Dr. Helen He ise bu bölgenin doğal bir korumadan yoksun olduğu için cilt kanseri ve kanser öncesi lezyonlara daha yatkın olabileceğini söylüyor. Kronik UV maruziyetinin doğrudan saç dökülmesini artırdığına dair henüz kanıt yok, ancak cilt kanseri riski, oksidatif stres ve inflamasyonla güçlü bir ilişki bulunuyor.