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TikTok'ta Slime Yayını Açan Yaşlı Kadının Sözleri Boğazları Düğümledi

TikTok'ta Slime Yayını Açan Yaşlı Kadının Sözleri Boğazları Düğümledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 14:50
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Geçim sıkıntısı yaşayan yaşlı bir kadın, gelir elde edebilmek için TikTok'ta slime yayını açtı. Son dönemde slime yayınları TikTok'ta para kazanma yöntemine dönüşürken, yayın sırasında maddi durumunu anlatan kadının sözleri dikkat çekti.

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Son dönemde TikTok'ta slime yayınları, para kazanma yöntemine dönüşerek büyük ilgi görmeye başladı.

Son dönemde TikTok'ta slime yayınları, para kazanma yöntemine dönüşerek büyük ilgi görmeye başladı.

Son dönemde TikTok'ta slime yapmak, canlı yayınlar aracılığıyla para kazanma yöntemine dönüştü. Uzun süreli slime yayını yapan bir çiftin 3 milyon TL kazandığı iddia edildi, çift ise eline 26-28 bin TL geçtiğini açıkladı. Bu iddialar çok sayıda kullanıcının akıma katılmasına neden oldu.

Yaşlı kadının TikTok'taki canlı yayını, izleyicilerden gelen sert yorumlar nedeniyle gündem oldu.

Yaşlı kadının TikTok'taki canlı yayını, izleyicilerden gelen sert yorumlar nedeniyle gündem oldu.

Geçim sıkıntısı çektiği belirtilen yaşlı bir kadın, para kazanabilmek umuduyla TikTok'ta canlı yayın yapmaya başladı. Slime içerikli yayın açan kadın, ekonomik durumunu izleyicilere anlattı.

Yayındaki yorumlarda kadına 'Yayın açmaya utanmıyor' ve 'Emeklisi yetmiyor mu' denildi. Yayında görünmeyen ancak yorum yapanlara seslenen bir kadın ise 'Niye utansın ki... Utanacak ne yapıyor ki? Açık saçık yayınlara destek olmayı biliyorsunuz. İhtiyacı var ki giriyor' ifadelerini kullandı.

Slime yapan yaşlı kadın, düzenli bir gelirinin olmadığını ve malzemeleri başkalarının aldığını söyledi.

Canlı yayında herhangi bir düzenli gelirinin bulunmadığını dile getiren kadın, 'Aylığım yok yıllığım yok. Ne olmuş sanki...' dedi. Diğer kadın 'Olsa zaten buraya girmez' diye devam edince yaşlı kadın 'Emekli yetmiyor değil. Yok yok, o da yok' şeklinde yanıt verdi.

Kadının gerçek ekonomik durumu bilinmese de sözleri sosyal medya kullanıcılarını üzdü. Yayına seslenen diğer kadın 'Durumunu anlatsa belki yazdıklarına pişman olursun' derken, slime yapan kadın 'Bana da bu malzemeyi Allah rızası için birileri alıyor' açıklamasında bulundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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