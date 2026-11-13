TikTok'ta Slime Yayını Açan Yaşlı Kadının Sözleri Boğazları Düğümledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçim sıkıntısı yaşayan yaşlı bir kadın, gelir elde edebilmek için TikTok'ta slime yayını açtı. Son dönemde slime yayınları TikTok'ta para kazanma yöntemine dönüşürken, yayın sırasında maddi durumunu anlatan kadının sözleri dikkat çekti.
Detaylar 👇
Son dönemde TikTok'ta slime yayınları, para kazanma yöntemine dönüşerek büyük ilgi görmeye başladı.
Yaşlı kadının TikTok'taki canlı yayını, izleyicilerden gelen sert yorumlar nedeniyle gündem oldu.
Slime yapan yaşlı kadın, düzenli bir gelirinin olmadığını ve malzemeleri başkalarının aldığını söyledi.
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın