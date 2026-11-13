TikTok'ta Slime Yayını Açan Yaşlı Kadının Sözleri Boğazları Düğümledi

Canlı yayında herhangi bir düzenli gelirinin bulunmadığını dile getiren kadın, 'Aylığım yok yıllığım yok. Ne olmuş sanki...' dedi. Diğer kadın 'Olsa zaten buraya girmez' diye devam edince yaşlı kadın 'Emekli yetmiyor değil. Yok yok, o da yok' şeklinde yanıt verdi.

Kadının gerçek ekonomik durumu bilinmese de sözleri sosyal medya kullanıcılarını üzdü. Yayına seslenen diğer kadın 'Durumunu anlatsa belki yazdıklarına pişman olursun' derken, slime yapan kadın 'Bana da bu malzemeyi Allah rızası için birileri alıyor' açıklamasında bulundu.