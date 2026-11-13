Yıkılan 2 Kilometrelik Köprüyü Denize Gömdüler: Şimdi Beton Parçalar Hayat Kurtarıyor

Tam 6 bin 620 fit, yani yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki köprü, bir kıyı kasabasını South Padre Adası'na bağlıyordu. Yetkililere göre kimsenin planlamadığı bir şey de oldu: Yapı, zamanla balıklar ve omurgasızlar için yapay bir resif işlevi görmeye başladı.

Köprü hizmetten çıkınca doğu ucunun bir bölümü balıkçı iskelesine dönüştürüldü. Batı ucu ise bakımsız bırakıldı ve zamanla hem halk güvenliği hem de deniz trafiği için tehlike oluşturmaya başladı.