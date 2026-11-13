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Yıkılan 2 Kilometrelik Köprüyü Denize Gömdüler: Şimdi Beton Parçalar Hayat Kurtarıyor

Yıkılan 2 Kilometrelik Köprüyü Denize Gömdüler: Şimdi Beton Parçalar Hayat Kurtarıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 11:37
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Teksas'ta yıllarca bir kıyı kasabasını adaya bağlayan, üstelik farkında olmadan balıklara da ev sahipliği yapan 2 kilometrelik bir köprü yıkıldı. Ancak enkazı çöpe gitmedi. Parçalar denize taşındı ve 320 akrelik, yani yaklaşık 130 hektarlık dev bir yapay resife dönüştürüldü. Proje temmuz 2026'da tamamlandı.

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Kaynak: 1, 2

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1954'te açılan köprü, yaklaşık yirmi yıl boyunca kıyıdaki kasabayı South Padre Adası'na bağlayan ana yol oldu.

1954'te açılan köprü, yaklaşık yirmi yıl boyunca kıyıdaki kasabayı South Padre Adası'na bağlayan ana yol oldu.

Tam 6 bin 620 fit, yani yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki köprü, bir kıyı kasabasını South Padre Adası'na bağlıyordu. Yetkililere göre kimsenin planlamadığı bir şey de oldu: Yapı, zamanla balıklar ve omurgasızlar için yapay bir resif işlevi görmeye başladı.

Köprü hizmetten çıkınca doğu ucunun bir bölümü balıkçı iskelesine dönüştürüldü. Batı ucu ise bakımsız bırakıldı ve zamanla hem halk güvenliği hem de deniz trafiği için tehlike oluşturmaya başladı.

Yetkililer köprüyü enkaz olarak bırakmak yerine denizde yeni bir yaşam alanına dönüştürmeye karar verdi.

Yetkililer köprüyü enkaz olarak bırakmak yerine denizde yeni bir yaşam alanına dönüştürmeye karar verdi.

Köprünün mühendislik, tasarım, yıkım ve kaldırma işlerini eyalet yönetimi üstlendi. Eyaletin yaban hayatı birimi ise resifin nasıl kurulacağını planladı. Uygun alanı belirledi, gerekli izinleri aldı, malzemelerin özelliklerini netleştirdi ve yerleştirme sürecini denetledi.

Amaç, eski köprü malzemesini atık olarak bırakmak yerine denizde uzun ömürlü bir yaşam alanına çevirmekti. Yeni resif kıyıdan yaklaşık 10 mil, yani 16 kilometre açıkta yer alıyor. Projenin tahmini maliyeti ise 9,2 milyon dolar olarak açıklandı.

Temmuz 2026'da tamamlanan resif, Meksika Körfezi'nin düz ve çıplak deniz tabanına yeni bir yaşam alanı kazandırdı.

Temmuz 2026'da tamamlanan resif, Meksika Körfezi'nin düz ve çıplak deniz tabanına yeni bir yaşam alanı kazandırdı.

Yetkililer, yapay resiflerin Meksika Körfezi'nde deniz tabanının büyük oranda düz ve çıplak olduğu bölgelerde karmaşık, sabit ve dayanıklı bir yaşam alanı sağladığını belirtiyor. Teksas'taki yapay resif yapılarında şimdiye kadar yaklaşık 200 deniz balığı türü gözlemlendi. Kırmızı snapper ise bu resif alanlarında düzenli olarak görülüyor.

Yeni alan, köprünün yıkılmadan önce de üstlendiği rolü sürdürüyor: Denizde balıklara ve diğer canlılara yuva olmak. Resifin yönetimini de eyaletin yapay resif programı üstleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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