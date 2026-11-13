Yıkılan 2 Kilometrelik Köprüyü Denize Gömdüler: Şimdi Beton Parçalar Hayat Kurtarıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Teksas'ta yıllarca bir kıyı kasabasını adaya bağlayan, üstelik farkında olmadan balıklara da ev sahipliği yapan 2 kilometrelik bir köprü yıkıldı. Ancak enkazı çöpe gitmedi. Parçalar denize taşındı ve 320 akrelik, yani yaklaşık 130 hektarlık dev bir yapay resife dönüştürüldü. Proje temmuz 2026'da tamamlandı.
Detaylar 👇
1954'te açılan köprü, yaklaşık yirmi yıl boyunca kıyıdaki kasabayı South Padre Adası'na bağlayan ana yol oldu.
Yetkililer köprüyü enkaz olarak bırakmak yerine denizde yeni bir yaşam alanına dönüştürmeye karar verdi.
Temmuz 2026'da tamamlanan resif, Meksika Körfezi'nin düz ve çıplak deniz tabanına yeni bir yaşam alanı kazandırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın