Yaptıkları Keşif Antik Kentimizin Bütün Hikayesi Değiştirecek: Yanında Eros Başı da Bulundu

Kazı Başkan Yardımcısı Ahmet Yasin Ekinci'ye göre bazilikada 2025 sezonunda yapının temel duvarları tespit edildi, 2026 sezonunda ise plan tamamen açığa çıkarıldı. Yapının milattan sonra 2. yüzyıl ortaları ve 5. yüzyıl olmak üzere iki evreli bir plana sahip olduğu, üç nefli bir bazilika düzeni sergilediği belirtiliyor. Orta ve doğu nefinde 120 metrekarelik bir mozaikli alan tespit edildi.

Doğu pastoforyon olarak adlandırılan bölümde ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kazı ekibi, buluntunun çıkarılması kadar korunmasının da zahmetli olduğunu belirterek yapının üzerini geçici bir çatı sistemiyle kapattı. Belediye Başkanı Arslan'a göre kazılarda heykeller, heykel başları ve dönemin madeni paraları da ortaya çıktı. Arslan ayrıca bir Afrodit heykelinin başıyla ilgili bir tespit yapıldığını söyledi.