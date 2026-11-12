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Yaptıkları Keşif Antik Kentimizin Bütün Hikayesi Değiştirecek: Yanında Eros Başı da Bulundu

Yaptıkları Keşif Antik Kentimizin Bütün Hikayesi Değiştirecek: Yanında Eros Başı da Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 16:30
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait yaklaşık 130 metrekarelik bir zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Geometrik desenleriyle dikkat çeken mozaik, aynı alanda bulunan bir Eros başıyla birlikte antik kentin geçmişine dair yeni ipuçları sunuyor.

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Kaynak: İHA

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Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki bazilika alanında Roma dönemine ait yaklaşık 130 metrekarelik zemin mozaiği ortaya çıkarıldı.

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki bazilika alanında Roma dönemine ait yaklaşık 130 metrekarelik zemin mozaiği ortaya çıkarıldı.

Roma döneminde Paflagonya Bölgesi'nin başkenti olan Pompeiopolis'te kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor. 25 yılı geride bırakan çalışmalarda çok sayıda önemli buluntuya ulaşıldı.

2026 sezonunda bazilika bölümünde milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş bir zemin mozaiği ortaya çıkarıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mozaik desenleriyle birlikte yaklaşık 130 metrekarelik bir alanın açığa çıktığını belirtti. Mozaiğin devamı olduğu için kazının bu alanda süreceği ifade ediliyor.

Bazilikanın planı tamamen açığa çıkarıldı ve aynı alanda milattan sonra 2. yüzyıla ait Eros başı bulundu.

Bazilikanın planı tamamen açığa çıkarıldı ve aynı alanda milattan sonra 2. yüzyıla ait Eros başı bulundu.

Kazı Başkan Yardımcısı Ahmet Yasin Ekinci'ye göre bazilikada 2025 sezonunda yapının temel duvarları tespit edildi, 2026 sezonunda ise plan tamamen açığa çıkarıldı. Yapının milattan sonra 2. yüzyıl ortaları ve 5. yüzyıl olmak üzere iki evreli bir plana sahip olduğu, üç nefli bir bazilika düzeni sergilediği belirtiliyor. Orta ve doğu nefinde 120 metrekarelik bir mozaikli alan tespit edildi.

Doğu pastoforyon olarak adlandırılan bölümde ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kazı ekibi, buluntunun çıkarılması kadar korunmasının da zahmetli olduğunu belirterek yapının üzerini geçici bir çatı sistemiyle kapattı. Belediye Başkanı Arslan'a göre kazılarda heykeller, heykel başları ve dönemin madeni paraları da ortaya çıktı. Arslan ayrıca bir Afrodit heykelinin başıyla ilgili bir tespit yapıldığını söyledi.

Kazı ekibi mozaiği korumaya alırken antik kenti ören yerine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Kazı ekibi mozaiği korumaya alırken antik kenti ören yerine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Mozaiklerin bulunduğu alanda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kazı ekibinden Nisa Beygirlioğlu, eski derzin çıkarıldığını ve yenisinin atılacağını anlatarak bu işlemin mozaiği hem daha görünür kıldığını hem de taşların hareketini en aza indirerek sağlamlaştırdığını söyledi. Hava koşulları nedeniyle konservasyon ve restorasyon hem laboratuvarda hem arazide sürüyor, kazının da yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

Ekinci, 2027 kazı sezonunda yapının üzerinin kalıcı bir çatıyla kapatılacağını ve yürüyüş güzergahları oluşturulacağını duyurdu. Belediye Başkanı Arslan ise gelecek yıl tiyatro üzerindeki restorasyonun tamamlanmasının hedeflendiğini, bazilika ile villa arasında yol kurularak antik kentin bir an önce ören yerine dönüştürülmesi için çalışıldığını bildirdi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunulan karşılama merkezi projesi de hazırlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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