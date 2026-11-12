Yaptıkları Keşif Antik Kentimizin Bütün Hikayesi Değiştirecek: Yanında Eros Başı da Bulundu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait yaklaşık 130 metrekarelik bir zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Geometrik desenleriyle dikkat çeken mozaik, aynı alanda bulunan bir Eros başıyla birlikte antik kentin geçmişine dair yeni ipuçları sunuyor.
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Kaynak: İHA
Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki bazilika alanında Roma dönemine ait yaklaşık 130 metrekarelik zemin mozaiği ortaya çıkarıldı.
Bazilikanın planı tamamen açığa çıkarıldı ve aynı alanda milattan sonra 2. yüzyıla ait Eros başı bulundu.
Kazı ekibi mozaiği korumaya alırken antik kenti ören yerine dönüştürmeye hazırlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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