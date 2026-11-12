Mardin’de 11.000 Yıl Önce Çömlek Yapmayı Denemişler: Tarihi Baştan Yazdırdı
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Mardin'deki Çemka Höyük'te ortaya çıkarılan yaklaşık 11 bin yıllık pişmiş kil parçaları, çömleğin yaygınlaşmasından binlerce yıl önce insanların kilden kap yapmayı denediğini ortaya koydu. Antiquity dergisinde yayımlanan çalışma, bu parçaların bilinçli bir şekilde ateşte pişirildiğine işaret ediyor.
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Ilısu Barajı yol çalışması sırasında zarar gören Çemka Höyük'te yapılan kurtarma kazıları, tabakalar halinde üst üste yapılmış yapıları ortaya çıkardı.
Mineral analizleri, parçaların kazara değil, kontrollü bir ateşte yaklaşık 600 ile 700 derece arasında pişirildiğini gösteriyor.
Duvarları kille sıvamayı zaten bilen topluluk, bu bilgiyi kap yapımına taşıyarak yeni bir malzeme denemesine girişmiş olabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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