Mardin’de 11.000 Yıl Önce Çömlek Yapmayı Denemişler: Tarihi Baştan Yazdırdı

Mardin'de bulunan Çemka Höyük, yaklaşık MÖ 10.800 ile 8.700 yılları arasında iskan edilmiş bir yerleşim. Ilısu Barajı projesi kapsamındaki yol yapımı sırasında höyüğün bir bölümü iş makinelerinden zarar gördü ve bölgede kurtarma kazıları yürütüldü. Kazılarda yuvarlak kulübelerden çukur evlere, oradan da yüzey seviyesindeki yapılara uzanan sekiz ayrı yapı tabakası belirlendi.

Araştırmacılar, MÖ 9.350 civarına tarihlenen ikinci yapı katında toplam 46 pişmiş kil parçası buldu. Parçaların dokuz ayrı kaba ait olduğu düşünülüyor ve bunlar Güneybatı Asya'da bilinen en erken pişmiş kil kaplar arasında yer alıyor.

C: Kodaş, E., Petrova, N., Daghmehchi, M., & Özbal, R. (2026)