700 Yıllık Kaya Oymalarının Üzerine İsimlerini Kazıdılar: Şimdi Her Yerde Aranıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Utah'ın Moab kentindeki iki ayrı kaya sanatı alanına isimler kazındı.
Alanlar yasayla korunuyor ve tahribat ağır bir federal suç sayılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın