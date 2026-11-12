article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
700 Yıllık Kaya Oymalarının Üzerine İsimlerini Kazıdılar: Şimdi Her Yerde Aranıyorlar

700 Yıllık Kaya Oymalarının Üzerine İsimlerini Kazıdılar: Şimdi Her Yerde Aranıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Utah eyaletinde 700 yıldan eski yerli kaya oymalarına isimlerini kazıyan kişileri bulmak için soruşturma başlatıldı. Arazi Yönetimi Bürosu, iki ayrı olayda tahrip edilen alanlar için halktan yardım istedi.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Utah'ın Moab kentindeki iki ayrı kaya sanatı alanına isimler kazındı.

Utah'ın Moab kentindeki iki ayrı kaya sanatı alanına isimler kazındı.

ABD Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), Utah'ın Moab kentindeki eski kaya oyması alanlarına yazı kazıyan iki kişinin bulunması için yardım istedi. Bölgede yüzlerce, kimi zaman binlerce yıl öncesine tarihlenen çok sayıda kaya oyması bulunuyor. Ulusal öneme sahip bu oymalar, yerli toplulukların atalarından gelen bağları nedeniyle bugün de derin bir değer taşıyor.

BLM, iki ayrı olayı soruşturuyor. Olaylardan biri 279 numaralı karayolu boyunca, diğeri ise Sand Flats Rekreasyon Alanı'ndaki Hell's Revenge parkuru yakınında yaşandı. BLM'nin fotoğraflarına göre karayolu üzerindeki alanda, bir ayı figürünün üzerindeki kutunun içine 'MERU' ve 'CRISTINA' yazılmış. Hell's Revenge yakınındaki koyu renkli kaya yüzeyinde ise iri harflerle 'CRAIG W' kazınmış. Zarar gören panellerin 700 yıldan eski olduğu bildiriliyor.

Alanlar yasayla korunuyor ve tahribat ağır bir federal suç sayılıyor.

Alanlar yasayla korunuyor ve tahribat ağır bir federal suç sayılıyor.

Bölgedeki oymalar Arkeolojik Kaynakları Koruma Yasası kapsamında korunuyor. Alanlara yönelik her türlü tahribat ağır bir federal suç sayılıyor ve para cezası, hapis ve kamu arazilerine giriş yasağıyla sonuçlanabiliyor. BLM, kaya sanatının hassas olduğunu ve zarar gördükten sonra eski haline döndürülemediğini belirtiyor. Kurum, olaylarla ilgili bilgisi olanların (435) 259-2131 numarasından Moab BLM Kolluk Birimi ile iletişime geçmesini istiyor.

Ziyaretçilerden kaya yüzeylerine yazı eklememeleri, oymalara dokunmamaları ve alanlardan hiçbir eser almamaları isteniyor. Bu alanların bugün yaşayan insanlar için hala kutsal sayıldığı da hatırlatılıyor. Kasım 2025'te Utah'ta bir petroglif paneline adını kazıyan bir kadın, bir yıl denetimli serbestlik ve yaklaşık 15 bin dolar para cezası ile tazminata mahkum edilmiş, ayrıca BLM arazilerine girmesi yasaklanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın