700 Yıllık Kaya Oymalarının Üzerine İsimlerini Kazıdılar: Şimdi Her Yerde Aranıyorlar

ABD Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), Utah'ın Moab kentindeki eski kaya oyması alanlarına yazı kazıyan iki kişinin bulunması için yardım istedi. Bölgede yüzlerce, kimi zaman binlerce yıl öncesine tarihlenen çok sayıda kaya oyması bulunuyor. Ulusal öneme sahip bu oymalar, yerli toplulukların atalarından gelen bağları nedeniyle bugün de derin bir değer taşıyor.

BLM, iki ayrı olayı soruşturuyor. Olaylardan biri 279 numaralı karayolu boyunca, diğeri ise Sand Flats Rekreasyon Alanı'ndaki Hell's Revenge parkuru yakınında yaşandı. BLM'nin fotoğraflarına göre karayolu üzerindeki alanda, bir ayı figürünün üzerindeki kutunun içine 'MERU' ve 'CRISTINA' yazılmış. Hell's Revenge yakınındaki koyu renkli kaya yüzeyinde ise iri harflerle 'CRAIG W' kazınmış. Zarar gören panellerin 700 yıldan eski olduğu bildiriliyor.