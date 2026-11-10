Okyanusun 4 Bin Metre Altında Kar Yağıyor: Beyaz Taneler Doğanın Korkutucu Yüzü Çıktı
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Okyanusların karanlık derinliklerinde, yüzeyden dibe doğru süzülen beyaz taneler sürekli bir kar yağışı gibi görünüyor. Bilim insanlarının deniz karı dediği bu taneler buz değil, ölü plankton ve canlı atıklarından oluşuyor. NOAA'ya göre bu yağış, derin deniz canlılarının temel besin kaynağı.
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Deniz karı, okyanusun üst katmanlarından derinlere süzülen ölü bitki, hayvan ve atık parçalarından oluşuyor.
Derin deniz canlıları için temel besin kaynağı olan deniz karı, karbonu da okyanusun dibine taşıyor.
MIT ve ortak kurumların yeni çalışması, bakterilerin deniz karındaki kalsiyum karbonatı çözerek karbonun batışını yavaşlatabileceğini gösterdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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