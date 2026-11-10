Okyanusun 4 Bin Metre Altında Kar Yağıyor: Beyaz Taneler Doğanın Korkutucu Yüzü Çıktı

Deniz karı, okyanusun yüzeyine yakın katmanlarda ölen bitki ve hayvanların, dışkı parçacıklarının, kumun, isin ve diğer inorganik tozların birleşmesiyle oluşuyor. NOAA'ya göre bu parçacıklar, yeryüzündeki kara benzeyen beyaz ve kabarık görünümleri nedeniyle bu adla anılıyor. Taneler düşerken diğer parçacıkları da toplayarak büyüyor ve bazıları birkaç santimetre çapa ulaşabiliyor.

Yolculuğun süresi parçacığa göre değişiyor. NOAA, bazı tanelerin dibe ulaşmasının haftalar sürdüğünü belirtiyor. Alaska Körfezi'ndeki araştırmalara dayanan bir NOAA yazısına göre ise fitoplanktonun yoğun olduğu bölgelerde oluşan iri ve ağır kümeler yaklaşık 4 bin metre derinlikteki okyanus tabanına bir hafta içinde ulaşabiliyor.