Avrupa'nın Meşhur Dağı Boy Attı: 2 Metrelik Değişimin Asıl Sebebi Ortaya Çıktı
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Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc, Fransa'da yapılan yeni ölçümde 4 bin 807,47 metre olarak kaydedildi. Rakam 2023'teki ölçüme göre 1,88 metre daha yüksek. Haritacılar ise dağın gerçekte büyümediğini, değişimin zirveyi kaplayan kar ve buz tabakasından kaynaklandığını belirtiyor.
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Kaynak: Euronews, L'Info durable
Haute-Savoie'daki haritacılar Mont Blanc'ın zirvesini 4 bin 807,47 metre olarak ölçtü, bu değer 2023'e göre 1,88 metre fazla.
Uzmanlara göre dağın kendisi büyümedi, değişen zirveyi kaplayan kar ve buz örtüsünün kalınlığı oldu.
Bu yıl ekibin taşıdığı jeoradar, buzun altındaki kayalık zirvenin yüksekliğini de 4 bin 789,40 metre olarak ortaya koydu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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