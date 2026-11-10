Avrupa'nın Meşhur Dağı Boy Attı: 2 Metrelik Değişimin Asıl Sebebi Ortaya Çıktı

Haute-Savoie Departman Haritacılar Odası uzmanları ölçümleri 17 Eylül'de yaptı. Sonuçlar 14 Ekim'de Saint-Gervais-Mont-Blanc'da resmen açıklandı. Zirve 2021'de 4 bin 807,81 metre, 2023'te ise son yılların en düşük değeri olan 4 bin 805,59 metre ölçülmüştü.

Dağın yüksekliği 2000 ile 2010 arasında defalarca 4 bin 810 metre civarında kaydedilmiş, ardından kademeli bir düşüş görülmüştü. Yeni sonuç bu eğilimi tersine çevirirken, 19. yüzyılın sonunda Vallot kuzenlerinin bulduğu tarihi değere de yaklaşıyor.