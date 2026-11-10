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Avrupa'nın Meşhur Dağı Boy Attı: 2 Metrelik Değişimin Asıl Sebebi Ortaya Çıktı

Avrupa'nın Meşhur Dağı Boy Attı: 2 Metrelik Değişimin Asıl Sebebi Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 14:40
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Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc, Fransa'da yapılan yeni ölçümde 4 bin 807,47 metre olarak kaydedildi. Rakam 2023'teki ölçüme göre 1,88 metre daha yüksek. Haritacılar ise dağın gerçekte büyümediğini, değişimin zirveyi kaplayan kar ve buz tabakasından kaynaklandığını belirtiyor.

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Kaynak: Euronews, L'Info durable

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Haute-Savoie'daki haritacılar Mont Blanc'ın zirvesini 4 bin 807,47 metre olarak ölçtü, bu değer 2023'e göre 1,88 metre fazla.

Haute-Savoie'daki haritacılar Mont Blanc'ın zirvesini 4 bin 807,47 metre olarak ölçtü, bu değer 2023'e göre 1,88 metre fazla.

Haute-Savoie Departman Haritacılar Odası uzmanları ölçümleri 17 Eylül'de yaptı. Sonuçlar 14 Ekim'de Saint-Gervais-Mont-Blanc'da resmen açıklandı. Zirve 2021'de 4 bin 807,81 metre, 2023'te ise son yılların en düşük değeri olan 4 bin 805,59 metre ölçülmüştü.

Dağın yüksekliği 2000 ile 2010 arasında defalarca 4 bin 810 metre civarında kaydedilmiş, ardından kademeli bir düşüş görülmüştü. Yeni sonuç bu eğilimi tersine çevirirken, 19. yüzyılın sonunda Vallot kuzenlerinin bulduğu tarihi değere de yaklaşıyor.

Uzmanlara göre dağın kendisi büyümedi, değişen zirveyi kaplayan kar ve buz örtüsünün kalınlığı oldu.

Uzmanlara göre dağın kendisi büyümedi, değişen zirveyi kaplayan kar ve buz örtüsünün kalınlığı oldu.

Haritacıların ölçtüğü şey, kayalık zirvenin üzerindeki kar ve buz kalotu. Bu tabaka kar birikimi, yağış, rüzgarın karı taşıması, sıcaklık, güneşlenme ve ölçümden önceki ayların hava koşullarından etkileniyor. Ekip, 2026'nın özellikle kurak geçtiğini ve 0 derece izoterminin olağanüstü sıcak dönemlerde 5 bin metreyi aştığını kaydetti. Yine de bu gözlemlerin yıllar arasındaki farkı tek başına açıklamadığı vurgulandı.

Haritacılar Odası Başkanı Jean des Garets, zirvenin sürekli hareket halinde olduğunu hatırlattı. Bir yıldan diğerine birkaç metrelik farklar görüldüğü için dağın yüksekliğinin sıklıkla 4 bin 810 metreye yuvarlandığını da söyledi.

Bu yıl ekibin taşıdığı jeoradar, buzun altındaki kayalık zirvenin yüksekliğini de 4 bin 789,40 metre olarak ortaya koydu.

Bu yıl ekibin taşıdığı jeoradar, buzun altındaki kayalık zirvenin yüksekliğini de 4 bin 789,40 metre olarak ortaya koydu.

Jeoradar sayesinde hem buz kalotu hem de altındaki kaya zirve modellendi. Başka bilim insanlarının 2004'te 4 bin 792 metre olarak ölçtüğü kayalık zirve bu kez 4 bin 789,40 metre çıktı. Des Garets, aradaki farkın nedenini henüz analiz etmediklerini kabul etti. Fransa Ulusal Coğrafya Enstitüsü'nden (IGN) üç kişi de zirveye gravimetre taşıdı. Cihaz bir ilk olarak zirvede yerçekimi alanını ölçtü ve gelecekteki yükseklik hesaplarını inceltmeye yardımcı olacak.

Dron fotoğrafları ve gerçek zamanlı konumlandırmayla birlikte ekip bu yıl zirveye yaklaşık 30 kilogram ekipman çıkardı, normalde bu rakam 10 kilogram civarında. Buzul bilimci Luc Moreau ise zirvenin hala soğuk olduğunu ve iklimden henüz fazla etkilenmediğini söyledi. Haritacılar da tek bir ölçümden iklim değişikliğine dair sonuç çıkarılmaması gerektiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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