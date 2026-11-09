Sofraların Gözde Meyvesi Muza Veda Ediyor Olabiliriz: Dünyadaki Tüm Muzlar Tehlikede
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1950'lere kadar dünyanın en çok tüketilen muzu Gros Michel'di ve bir mantar salgını onu yok etti. Bugün market raflarındaki Cavendish muzları o felaketin ardından hayatımıza girdi, ancak aynı tehlike şimdi onlar için de kapıda.
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Kaynak: America's Test Kitchen
Bugün raflarda gördüğümüz muz, 1950'lere kadar dünyaya hükmeden Gros Michel türünün yerini aldı.
Üreticiler Cavendish türüne geçti ancak tek tip yetiştirilen bu muz da yeni bir mantar varyantıyla karşı karşıya.
Bilim insanları dirençli yeni türler ve farklı muz çeşitleri üzerinde duruyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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