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Sofraların Gözde Meyvesi Muza Veda Ediyor Olabiliriz: Dünyadaki Tüm Muzlar Tehlikede

Sofraların Gözde Meyvesi Muza Veda Ediyor Olabiliriz: Dünyadaki Tüm Muzlar Tehlikede

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 19:43
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1950'lere kadar dünyanın en çok tüketilen muzu Gros Michel'di ve bir mantar salgını onu yok etti. Bugün market raflarındaki Cavendish muzları o felaketin ardından hayatımıza girdi, ancak aynı tehlike şimdi onlar için de kapıda.

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Kaynak: America's Test Kitchen

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Bugün raflarda gördüğümüz muz, 1950'lere kadar dünyaya hükmeden Gros Michel türünün yerini aldı.

Bugün raflarda gördüğümüz muz, 1950'lere kadar dünyaya hükmeden Gros Michel türünün yerini aldı.

Gıda tarihçisi Dan Koeppel'ın kitabına göre 1950'lerden önce dünyada tüketilen asıl muz Gros Michel'di. Güneydoğu Asya kökenli bu tür Martinik'e, ardından Jamaika'ya taşındı ve 1830'lu yıllarda ABD limanlarına ulaşmaya başladı. Tatlı, aromatik ve kalın kabuklu olduğu için taşımaya çok uygundu ve 20. yüzyılın başında uluslararası ticaretin omurgalarından biri haline geldi.

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Panama hastalığı (Race 1 mantarı), Panama, Honduras, Surinam ve Kosta Rika'daki binlerce dönümlük muz tarlasını yok etti. Dönemin 'Yes! We Have No Bananas' şarkısı da bu salgın yüzünden tezgahı boşalan manavları anlatıyordu.

Üreticiler Cavendish türüne geçti ancak tek tip yetiştirilen bu muz da yeni bir mantar varyantıyla karşı karşıya.

Üreticiler Cavendish türüne geçti ancak tek tip yetiştirilen bu muz da yeni bir mantar varyantıyla karşı karşıya.

Mantarın bulaştığı topraklarda bir daha muz yetiştirilemedi. Salgınla başa çıkamayan üreticiler 1960'lara gelindiğinde Gros Michel'i bırakıp Race 1'e dirençli Cavendish'e yöneldi. Cavendish selefine göre daha dayanıksızdı ve dönemin yöneticilerine göre daha az lezzetliydi, ancak Panama hastalığına karşı korunaklı olduğu için tek seçenek haline geldi.

Panama hastalığının yeni varyantı Race 4 (TR4), Vietnam, Laos, Pakistan, Hindistan, Mozambik ve Avustralya'nın ardından 2019'da Kolombiya'da ulusal felaket ilan edilmesine yol açtı. Salgının Latin Amerika'ya yaklaşması, Cavendish'in yok olma ihtimalini artırıyor. Hastalık, etkilenen ağacın meyvesini yiyen insanları hasta etmiyor, ancak bitkiyi yavaş yavaş öldürerek muz vermesini engelliyor. Bugünkü teknolojiyle hastalığı durdurabilecek bir pestisit ya da ilaç da bulunmuyor.

Cavendish muzları tohumla değil klonlama yoluyla üretiliyor. Koeppel'ın sözleriyle, tüm muzlar aynı genetik yapıya sahip olduğu için bir muz hastalandığında hepsi hastalanıyor.

Bilim insanları dirençli yeni türler ve farklı muz çeşitleri üzerinde duruyor.

Bilim insanları dirençli yeni türler ve farklı muz çeşitleri üzerinde duruyor.

Honduran Foundation for Agricultural Research'ün geliştirdiği Goldfinger ve Mona Lisa 1990'larda Kanada pazarında denendi, ancak tüketici ilgisi görmedi. Yine de dünyada yüzlerce muz çeşidi var. Ladyfinger insan başparmağı boyutunda ve çok tatlı, Red Guineo Morado olgunlaşınca pembe benekli kırmızı kabuk kazanıyor ve içi turuncu, kremsi bir dokuya sahip. Elma aromalı çeşitler ise mayhoş tadıyla elmayı andırıyor.

Bu türlerin çoğu Cavendish kadar sert kabuklu olmadığı için taşınması daha zor. Yine de çeşitli bir tedarik zinciri, sektörü tek bir mantarın yıkıcılığından korurken toprak sağlığını da iyileştirebilir. Krizin Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de muza bağımlı yaşayan milyonlarca insanı etkileyeceği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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