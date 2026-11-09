Sofraların Gözde Meyvesi Muza Veda Ediyor Olabiliriz: Dünyadaki Tüm Muzlar Tehlikede

Mantarın bulaştığı topraklarda bir daha muz yetiştirilemedi. Salgınla başa çıkamayan üreticiler 1960'lara gelindiğinde Gros Michel'i bırakıp Race 1'e dirençli Cavendish'e yöneldi. Cavendish selefine göre daha dayanıksızdı ve dönemin yöneticilerine göre daha az lezzetliydi, ancak Panama hastalığına karşı korunaklı olduğu için tek seçenek haline geldi.

Panama hastalığının yeni varyantı Race 4 (TR4), Vietnam, Laos, Pakistan, Hindistan, Mozambik ve Avustralya'nın ardından 2019'da Kolombiya'da ulusal felaket ilan edilmesine yol açtı. Salgının Latin Amerika'ya yaklaşması, Cavendish'in yok olma ihtimalini artırıyor. Hastalık, etkilenen ağacın meyvesini yiyen insanları hasta etmiyor, ancak bitkiyi yavaş yavaş öldürerek muz vermesini engelliyor. Bugünkü teknolojiyle hastalığı durdurabilecek bir pestisit ya da ilaç da bulunmuyor.

Cavendish muzları tohumla değil klonlama yoluyla üretiliyor. Koeppel'ın sözleriyle, tüm muzlar aynı genetik yapıya sahip olduğu için bir muz hastalandığında hepsi hastalanıyor.