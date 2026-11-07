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Tarlasında Bulduğu Şey Dinazor İskeleti Çıktı: 7 Yıl Sonra 47,3 Milyon Dolara Satıldı

Tarlasında Bulduğu Şey Dinazor İskeleti Çıktı: 7 Yıl Sonra 47,3 Milyon Dolara Satıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 18:56
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ABD'nin Montana eyaletinde bir çiftlik sahibi, 2019'da kendi arazisinde dinozor fosilleri buldu. Yedi yıl sonra bu iskelet, New York'ta düzenlenen müzayedede 47,3 milyon dolara satıldı. Satış, T. rex'in küçük bir versiyonu gibi görünen bir dinozora dair bilimsel tartışmanın çözülmesinin ardından geldi.

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Montana'da çiftlik sahibi Jodi Pierson, 2019'da kendi arazisinde fosilleşmiş kalıntılar buldu.

Montana'da çiftlik sahibi Jodi Pierson, 2019'da kendi arazisinde fosilleşmiş kalıntılar buldu.

Kalıntılar, Montana'nın Garfield bölgesinde Jordan kasabası yakınındaki Hell Creek Oluşumu'nda ortaya çıktı. Bu bölge, yaklaşık 66 milyon yıl önce kuş olmayan tüm dinozorların yok olmasından hemen önceki dönemin ekosistemlerine dair kanıtları barındıran, Kuzey Amerika'nın en önemli fosil yataklarından biri.

Hazırlık ve kazı çalışmalarını profesyonel fosil avcıları yürüttü. Keşif ve çıkarılma süreci 2020'de Discovery Channel'ın Dino Hunters belgesel dizisinde yer aldı. İskelete de onu bulan çiftlik sahibinin onuruna 'Jodi' adı verildi.

Yaklaşık 67 milyon yıllık iskelet, T. rex'in yavrusu değil, Nanotyrannus adı verilen ayrı bir cinse ait.

Yaklaşık 67 milyon yıllık iskelet, T. rex'in yavrusu değil, Nanotyrannus adı verilen ayrı bir cinse ait.

Sotheby's'e göre iskelet 191 fosilleşmiş kemik parçasından oluşuyor ve yaklaşık yüzde 70'i tamam. Sergilenmek üzere monte edilen iskelet, burun ucundan kuyruk ucuna yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 2,9 metre yüksekliğinde. Neredeyse eksiksiz kafatası da bulunuyor. Nanotyrannus'a ait nispeten eksiksiz yalnızca üç iskelet bilindiği için Jodi son derece nadir bir örnek.

Nanotyrannus'un kimliği onlarca yıl tartışma konusuydu. Bazı araştırmacılar bunun ayrı bir cins olduğunu savunurken, diğerleri fosillerin henüz tam boyuta ulaşmamış genç T. rex'lere ait olduğunu düşünüyordu.

30 Ekim 2025'te Nature dergisinde yayımlanan ve Lindsay Zanno ile James Napoli'nin yönettikleri çalışma, Triceratops ile birlikte korunmuş 'Düello Yapan Dinozorlar' fosilini inceleyerek hayvanın genç değil, yetişkin olduğunu gösterdi. Kemik büyümesi ve iskelet olgunluğu analizleri, ön uzuv oranları ile dişlerin şekli ve sayısı gibi çok sayıda fark ortaya koydu. Nanotyrannus'un kolları daha uzun, el pençeleri daha büyük, dişleri ise daha inceydi.

Sotheby's'in 6 ile 9 milyon dolar tahmin ettiği iskelet, 12 dakikalık açık artırmada 47,3 milyon dolara satıldı.

Sotheby's'in 6 ile 9 milyon dolar tahmin ettiği iskelet, 12 dakikalık açık artırmada 47,3 milyon dolara satıldı.

27 Ekim 2026'daki müzayedede altı aday, telefonla ve internet üzerinden yaklaşık 12 dakika süren bir rekabete girdi. Nihai fiyat, müzayede ücretleri dahil 47,3 milyon dolara ulaştı. Kazanan alıcı kimliğini açıklamadı, iskeletin bir müzede mi sergileneceği yoksa özel koleksiyonda mı kalacağı da belli değil.

Sotheby's'e göre Jodi, müzayedede satılan en pahalı ikinci dinozor fosili oldu. Rekor, Temmuz 2026'da 50,1 milyon dolara satılan Gus adlı T. rex iskeletine ait.

Satış, bilimsel öneme sahip fosillerin kamuya açık kurumlarda korunması tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Satış, bilimsel öneme sahip fosillerin kamuya açık kurumlarda korunması tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Omurgalı Paleontoloji Derneği, bilimsel açıdan önemli fosillerin müzeler ve üniversiteler gibi herkesin erişebileceği kurumlarda korunması gerektiğini savunuyor. Araştırmacılar, özel koleksiyonerlerin örneklere erişimi kısıtlayabileceğini ve bunun gelecekteki incelemeleri zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Ticari fosil toplayıcılığını destekleyenler ise özel kazıcıların, yerin altında kalıp erozyonla yok olabilecek fosillerin bulunmasına ve korunmasına katkı sağlayabildiğini söylüyor. Sotheby's bilim ve doğal tarih bölümü başkanı Cassandra Hatton da Jodi'nin bulunmasında ve korunmasında profesyonel fosil avcılarının katkısını vurguladı. Jodi'nin yeni sahibinin iskeleti gelecekteki çalışmalara ya da sergilere açıp açmayacağı bilinmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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