Tarlasında Bulduğu Şey Dinazor İskeleti Çıktı: 7 Yıl Sonra 47,3 Milyon Dolara Satıldı

Sotheby's'e göre iskelet 191 fosilleşmiş kemik parçasından oluşuyor ve yaklaşık yüzde 70'i tamam. Sergilenmek üzere monte edilen iskelet, burun ucundan kuyruk ucuna yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 2,9 metre yüksekliğinde. Neredeyse eksiksiz kafatası da bulunuyor. Nanotyrannus'a ait nispeten eksiksiz yalnızca üç iskelet bilindiği için Jodi son derece nadir bir örnek.

Nanotyrannus'un kimliği onlarca yıl tartışma konusuydu. Bazı araştırmacılar bunun ayrı bir cins olduğunu savunurken, diğerleri fosillerin henüz tam boyuta ulaşmamış genç T. rex'lere ait olduğunu düşünüyordu.

30 Ekim 2025'te Nature dergisinde yayımlanan ve Lindsay Zanno ile James Napoli'nin yönettikleri çalışma, Triceratops ile birlikte korunmuş 'Düello Yapan Dinozorlar' fosilini inceleyerek hayvanın genç değil, yetişkin olduğunu gösterdi. Kemik büyümesi ve iskelet olgunluğu analizleri, ön uzuv oranları ile dişlerin şekli ve sayısı gibi çok sayıda fark ortaya koydu. Nanotyrannus'un kolları daha uzun, el pençeleri daha büyük, dişleri ise daha inceydi.