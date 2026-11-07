Tarlasında Bulduğu Şey Dinazor İskeleti Çıktı: 7 Yıl Sonra 47,3 Milyon Dolara Satıldı
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ABD'nin Montana eyaletinde bir çiftlik sahibi, 2019'da kendi arazisinde dinozor fosilleri buldu. Yedi yıl sonra bu iskelet, New York'ta düzenlenen müzayedede 47,3 milyon dolara satıldı. Satış, T. rex'in küçük bir versiyonu gibi görünen bir dinozora dair bilimsel tartışmanın çözülmesinin ardından geldi.
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Montana'da çiftlik sahibi Jodi Pierson, 2019'da kendi arazisinde fosilleşmiş kalıntılar buldu.
Yaklaşık 67 milyon yıllık iskelet, T. rex'in yavrusu değil, Nanotyrannus adı verilen ayrı bir cinse ait.
Sotheby's'in 6 ile 9 milyon dolar tahmin ettiği iskelet, 12 dakikalık açık artırmada 47,3 milyon dolara satıldı.
Satış, bilimsel öneme sahip fosillerin kamuya açık kurumlarda korunması tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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