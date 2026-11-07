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1200 Yıldır Tarlaların İçine Balık Bırakıyorlar: İlaçlama Derdini Bitiriyor

1200 Yıldır Tarlaların İçine Balık Bırakıyorlar: İlaçlama Derdini Bitiriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 17:14
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Çin'in Zhejiang eyaletinde çiftçiler, 1200 yılı aşkın süredir pirinç tarlalarında aynı anda balık yetiştiriyor. PNAS dergisinde yayımlanan bir çalışma, geleneksel yöntemin pirinç veriminden bir şey kaybettirmeden tarım ilacı ve gübre ihtiyacını azalttığını gösterdi. Balıkların tarlada zararlı böcekleri ve yabani otları kontrol altında tuttuğu belirlendi.

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Güney Zhejiang'da çiftçiler pirinç tarlalarında yerli kırmızı sazanları yetiştiriyor.

Güney Zhejiang'da çiftçiler pirinç tarlalarında yerli kırmızı sazanları yetiştiriyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Çevre Fonu, 2005'te Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri programını başlattı. Pirinç ve balığın birlikte yetiştirildiği bu geleneksel sistem de programın kapsadığı alanlardan biri.

Sistemde kullanılan balık, yüksek genetik çeşitliliğe sahip yerli, kırmızı ve yumuşak pullu bir sazan türü. Bölgede pirinç çeşitleri zamanla değişti ve son on yılda yüksek verimli melez çeşitler ağırlık kazandı. Yine de çiftçiler, sistemin yerel kültürün ve pirinç balık festivalleri gibi geleneklerin bir parçası olması nedeniyle uygulamayı sürdürüyor.

Balıklar pirinç saplarına çarparak zararlı böcekleri suya düşürüyor.

Balıklar pirinç saplarına çarparak zararlı böcekleri suya düşürüyor.

Araştırmacılar tarlalara yerleştirdikleri kameralarla balıkların davranışlarını kaydetti. Görüntülere göre balıklar sabah 5 ile akşam 6 arasında her pirinç kümesine günde ortalama 26,8 kez çarpıyor. Bu çarpmalar pirinç bitkisindeki zararlı böceklerin suya düşmesine neden oluyor. Pirinç yaprak pirelerinin yaklaşık yüzde 26'sı yalnızca balıkların çarpması sayesinde bitkiden uzaklaştırıldı.

Balıklar ayrıca yabani otları yiyor ya da kökleriyle söküyor. Bu sayede tarlalarda neredeyse hiç yabani ot kalmıyor. Balık bulunan tarlalarda pirinç kın yanıklığı hastalığının görülme sıklığı da daha düşük çıktı.

Bu yöntemle verim düşmeden yüzde 68 daha az tarım ilacı ve yüzde 24 daha az gübre kullanılıyor.

Bu yöntemle verim düşmeden yüzde 68 daha az tarım ilacı ve yüzde 24 daha az gübre kullanılıyor.

2005 ile 2010 arasında çiftçi tarlalarında yapılan araştırmaya göre pirinç verimi, yalnızca pirinç ekilen tarlalar ile balıklı tarlalarda aynı çıktı. Verimin yıldan yıla gösterdiği istikrar ise balıklı tarlalarda daha yüksekti. Balıklı sistem, yalnızca pirinç ekilen tarlalara göre yüzde 68 daha az tarım ilacı ve yüzde 24 daha az kimyasal gübre gerektirdi. Tarım ilacı kullanılmayan bir deneyde ise balıklı tarlalarda hem pirinç verimi hem de verimin istikrarı daha yüksekti.

Bu ilişki karşılıklı işliyor. Pirinç bitkileri sudaki gölgeyi artırarak sıcak günlerde suyun sıcaklığını düşürüyor, balıklar da bu sayede öğleden sonra daha aktif kalıyor. Balıklara verilen yemin azotundan pirinç de yararlanıyor. Pirinç tane ve saplarındaki azotun yaklaşık yüzde 31,8'i balık yeminden geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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