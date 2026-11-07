1200 Yıldır Tarlaların İçine Balık Bırakıyorlar: İlaçlama Derdini Bitiriyor
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Çin'in Zhejiang eyaletinde çiftçiler, 1200 yılı aşkın süredir pirinç tarlalarında aynı anda balık yetiştiriyor. PNAS dergisinde yayımlanan bir çalışma, geleneksel yöntemin pirinç veriminden bir şey kaybettirmeden tarım ilacı ve gübre ihtiyacını azalttığını gösterdi. Balıkların tarlada zararlı böcekleri ve yabani otları kontrol altında tuttuğu belirlendi.
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Güney Zhejiang'da çiftçiler pirinç tarlalarında yerli kırmızı sazanları yetiştiriyor.
Balıklar pirinç saplarına çarparak zararlı böcekleri suya düşürüyor.
Bu yöntemle verim düşmeden yüzde 68 daha az tarım ilacı ve yüzde 24 daha az gübre kullanılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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