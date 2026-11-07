1200 Yıldır Tarlaların İçine Balık Bırakıyorlar: İlaçlama Derdini Bitiriyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Çevre Fonu, 2005'te Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri programını başlattı. Pirinç ve balığın birlikte yetiştirildiği bu geleneksel sistem de programın kapsadığı alanlardan biri.

Sistemde kullanılan balık, yüksek genetik çeşitliliğe sahip yerli, kırmızı ve yumuşak pullu bir sazan türü. Bölgede pirinç çeşitleri zamanla değişti ve son on yılda yüksek verimli melez çeşitler ağırlık kazandı. Yine de çiftçiler, sistemin yerel kültürün ve pirinç balık festivalleri gibi geleneklerin bir parçası olması nedeniyle uygulamayı sürdürüyor.