Vitrin Parlak, Kapı Kilitli: Efsane Cuma Kime Efsane?
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Gece yarısı. Telefon elinde. Sepette on dört ürün.
Hesapta ne var? (Sorma.)
Tanıdık geldi mi?
'Kaçırılmayacak fırsat!'
Efsane Cuma 27 Kasım'da başlıyor. Afişler '%70'e varan indirim' diyor. Haklılar, indirim gerçek olabilir. Ama bir soru hep eksik kalıyor: Bu indirimden kim yararlanacak? Bütçesi olanlar. Bütçe için ise önce bir gelir lazım.
Bir 'tık' uzakta ama o değil
Sunmak ile vermek arasındaki fark
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