Bu nesil her şeyin bir 'tık' uzakta olduğu bir dünyada büyüdü. Yemek 'tık'. Dizi 'tık'. Kargo ertesi gün kapıda. Tek bir şey 'tık' uzakta değil: ilk iş.

Sabancı Üniversitesi'nin araştırmasına göre yaklaşık 2,3 milyon kayıtlı iş, yapay zekâya en açık dilimde. Altı çizilen fark önemli: mesele mesleğin yok olması değil, o mesleğe ilk kez girmenin zorlaşması.

Yani vitrin pırıl pırıl. Ama kapı kilitli. Kapının iki yanında bekleyen kuşakların iş yerinde birbirine nasıl girdiğini de daha önce yazmıştım: Dünya Yanarken İş Hayatı: 4 Kuşak, 1 Bina ve Sonsuz Kıyamet.

Kapı kilitliyken herkes pencere arar

Bu hafta ülkenin konuştuğu bir haber daha vardı: fon soruşturması. Eski bir bakan 5 Kasım'da tutuklandı, 19 gün sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Soruşturma sürüyor, hüküm yok. O yüzden kimseyi yargılamayacağım.

Ben başka bir şeye bakıyorum: 'Hızlı kazanç' hikâyeleri neden bu kadar parlıyor?

Çünkü uzun yol kapalı göründüğünde, kısa yollar daha cazip görünüyor. Bu bir ahlak sorunu değil, insan psikolojisi. Kapıyı bulamayan pencereye bakar.