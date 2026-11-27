Yılmaz Bayraktar, Berlin'de Çekilen Kanake Dizisinde Atilla'ya Hayat Verecek
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Geçtiğimiz günlerde evlendiğini duyuran Yılmaz Bayraktar, bu kez yeni projesiyle gündemde. Oyuncunun, 'Sevdan Bir Ateş'in yapım şirketi CNP Film'in tabii için hazırladığı 'Kanake' dizisinde başrolü üstlendiği öğrenildi. Dizinin çekimleri Berlin'de tüm hızıyla sürüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yılmaz Bayraktar, Kanake'de Atilla karakterine hayat verecek.
Yılmaz Bayraktar, yeni projesinden önce hayatının yeni sayfasını açmıştı.
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