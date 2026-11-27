Geçtiğimiz günlerde evlendiğini duyuran Yılmaz Bayraktar, bu kez yeni projesiyle gündemde. Oyuncunun, 'Sevdan Bir Ateş'in yapım şirketi CNP Film'in tabii için hazırladığı 'Kanake' dizisinde başrolü üstlendiği öğrenildi. Dizinin çekimleri Berlin'de tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş