Ruh sağlığı uzmanı Emily Mendez'e göre yağmurun düzenli ve öngörülebilir bir deseni var. Beynimiz bu sesi sakinleştirici ve tehdit içermeyen bir gürültü olarak işliyor. Bu yüzden rahatlama ve meditasyon videolarında yağmur sesine sıkça yer veriliyor.

Pek çok kişi de çalışırken ya da meditasyon yaparken yağmur sesini arka planda dinleyerek dikkat dağıtan düşüncelerini bastırdığını söylüyor.