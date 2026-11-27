Psikologlar Açıkladı: Yağmurun Sesini Dinlemeyi Sevmemizin 3 Nedeni
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Yağmurun düzenli ve öngörülebilir ritmi, beynimiz tarafından sakinleştirici ve tehdit içermeyen bir ses olarak işleniyor.
Yağmur sesi, yüksek ve alçak frekansların karışımı olan pembe gürültüye benziyor ve uykuyu iyileştirebiliyor.
Yağmurun kokusu, beynin duygu ve hafıza merkezleriyle bağlantılı olduğu için güzel anıları canlandırabiliyor.
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