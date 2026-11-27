Barış Alper Yılmaz'ın Yunus Akgün'ün Düğünündeki Kombini Gündem Oldu: Boynundaki Fular Dikkat Çekti
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Galatasaray ve milli takımın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Yunus Akgün'ün düğününde seçtiği kombinle gündem oldu. Futbolcunun boynundaki fular sosyal medyada dikkat çekti.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve milli takımın önemli isimlerinden biri.
Barış Alper Yılmaz'ın düğündeki kombini dikkat çekti.
Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın düğününden ilk kareler paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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