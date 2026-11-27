23 Mayıs 2000'de Rize'de doğan Barış Alper Yılmaz, kariyerine Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017'de Ankara Demirspor'a, ardından Ankara Keçiörengücü'ne geçti ve 9 Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımın sağ kanat ve forvet oyuncusu olarak forma giyen Yılmaz, milli takımın da önemli isimlerinden biri. Sahadaki performansının yanı sıra saç stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.