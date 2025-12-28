Barış Alper Yılmaz'ın Damat Samet Akaydın'la Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu!
Milli futbolcu Samet Akaydın ile Hazal Çağlar hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı. Düğüne futbol ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecenin en çok konuşulan anı ise Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın’ın sahnedeki dansı oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler büyük ilgi gördü.
İşte eğlenceli geceden eğlenceli detaylar…
Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Çağlar, milli futbolcu Samet Akaydın ile evlendi.
Nikah şahitliği ise adeta yıldızlar geçidiydi.
İşte sosyal medyada viral olan o anlar:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
