Barış Alper Yılmaz'ın Damat Samet Akaydın'la Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu!

Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün damadın; diziden rol arkadaşları Nazlı Pınar Kaya ve Burak Can ise gelin Hazal Çağlar’ın şahitliğini yaptı. Törene katılan ünlü isimler arasında ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Bülent Şakrak, Gülsüm Ali gibi pek çok tanıdık yüz yer aldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede gelin ve damat pistten hiç inmedi.

Ancak geceye asıl damgasını vuran an Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın’ın birlikte oynadığı neşeli dans oldu.