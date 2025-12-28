onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Barış Alper Yılmaz'ın Damat Samet Akaydın'la Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın Damat Samet Akaydın'la Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 13:44

Milli futbolcu Samet Akaydın ile Hazal Çağlar hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı. Düğüne futbol ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecenin en çok konuşulan anı ise Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın’ın sahnedeki dansı oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler büyük ilgi gördü. 

İşte eğlenceli geceden eğlenceli detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Çağlar, milli futbolcu Samet Akaydın ile evlendi.

Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Çağlar, milli futbolcu Samet Akaydın ile evlendi.

Çift, önceki akşam aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 31 yaşındaki Samet Akaydın’ı düğün gecesinde takım arkadaşları ve futbol camiasından birçok isim yalnız bırakmadı.

Nikah şahitliği ise adeta yıldızlar geçidiydi.

Nikah şahitliği ise adeta yıldızlar geçidiydi.

Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün damadın; diziden rol arkadaşları Nazlı Pınar Kaya ve Burak Can ise gelin Hazal Çağlar’ın şahitliğini yaptı. Törene katılan ünlü isimler arasında ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Bülent Şakrak, Gülsüm Ali gibi pek çok tanıdık yüz yer aldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede gelin ve damat pistten hiç inmedi.

Ancak geceye asıl damgasını vuran an Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın’ın birlikte oynadığı neşeli dans oldu.

İşte sosyal medyada viral olan o anlar:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın