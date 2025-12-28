Sabancı'lara Yeni Gelin Geliyor: Rabia Soytürk'ten Hakan Sabancı ile Aşk Sorusuna Ağzı Kulaklarında Yanıt
Hande Erçel'le ayrıldıktan sonra adı pek çok ünlü güzelle anılan Hakan Sabancı'nın son günlerde Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde Soytürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Doğruluk payı var mı?' sorusuna ağzı kulaklarında yanıt veren Soytürk, 'Belki bazı şeyler şu an konuşulması gerekmiyordur, konuşulması gerektiği zaman konuşulur.' dedi. İddiaları yalanlayamayan güzel oyuncunun açıklamaları 'Sabancı'lara yeni gelin geliyor' yorumlarına yol açtı.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yaklaşık 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz Ağustos ayında bitmişti hatırlarsanız.
