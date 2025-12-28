onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sabancı'lara Yeni Gelin Geliyor: Rabia Soytürk'ten Hakan Sabancı ile Aşk Sorusuna Ağzı Kulaklarında Yanıt

Sabancı'lara Yeni Gelin Geliyor: Rabia Soytürk'ten Hakan Sabancı ile Aşk Sorusuna Ağzı Kulaklarında Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 08:56

Hande Erçel'le ayrıldıktan sonra adı pek çok ünlü güzelle anılan Hakan Sabancı'nın son günlerde Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde Soytürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Doğruluk payı var mı?' sorusuna ağzı kulaklarında yanıt veren Soytürk, 'Belki bazı şeyler şu an konuşulması gerekmiyordur, konuşulması gerektiği zaman konuşulur.' dedi. İddiaları yalanlayamayan güzel oyuncunun açıklamaları 'Sabancı'lara yeni gelin geliyor' yorumlarına yol açtı.

İşte detaylar 👇

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yaklaşık 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz Ağustos ayında bitmişti hatırlarsanız.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yaklaşık 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz Ağustos ayında bitmişti hatırlarsanız.

Evlenmeleri beklenen çiftin aşklarının güven nedeniyle bittiği iddia edilirken, Sabancı'nın adı çok geçmeden yeni aşk iddialarına karıştı. Önce sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile birliktelik yaşadığı konuşuldu. Hemen ardından Tuba Büyüküstün'e bıraktığı beğeniyle dikkatleri üzerine çekti. Üzerine bir de DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisiyle görüşmeye başladığı öne sürüldü. Hatta Orhan, bu aşk iddiaları üzerine Sabancı'yı sosyal medya hesabından bile çıkardı.

Son günlerde ise güzel oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin yaklaşık 1 aydır görüştüğü iddia edilmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Beklenen açıklama sonunda geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın