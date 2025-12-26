onedio
Ferdi Aydın Açıkladı: Sultan Nur Ulu’dan Güllü’nün Öldüğü Geceye Dair Bilinmeyen Çarpıcı Detaylar

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.12.2025 - 16:10

Hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma gittikçe derinleşiyor. Şüpheli ölüm sonrası tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Ünlü sanatçının eski patronu Ferda Aydın, olay gecesine dair duyduklarını anlatarak tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sultan Nur Ulu’nun kendisine 'Gözümün önünde annesini bir anda aşağı attı. Ben 40 kiloyum. Annesi güçlü bir kadın. O kızda deli cesareti var ve deli kadar güçlü. Beni de aşağı atarsa diye korktum” dediğini öne sürdü. 

İşte dikkat çeken açıklaması...

Kaynak: Müzikonair

26 Eylül’de Yalova/Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümü hâlâ gündemdeki yerini koruyor.

Olay gecesinde evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirmiş, 'Annesini Tuğyan itti' şeklindeki ifadesi sonrası sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülter, önce Gebze’ye ardından Silivri Marmara Cezaevi’ne nakledilmiş, geçtiğimiz haftalarda da cezaevinde darp edildiği iddiası ortaya atılmıştı.

Soruşturma devam ederken sanatçının yakın arkadaşı Özlem Kara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla adeta ortalığı karıştırmıştı.

Kara’nın iddialarına göre Güllü, ölmeden önce çocuklarından endişe ettiğini, zaman zaman korktuğunu, hatta Tuğyan'ın annesine 'Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım” dediğini ileri sürmüştü.

Son olarak ünlü şarkıcının eski patronu Ferdi Aydın, Sultan Nur Ulu’nun kendisine anlattıklarını aktardı.

