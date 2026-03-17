Islak Kuru Süpürge Seçimi Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Nokta

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.03.2026 - 13:31

Artık teknoloji, 'Ben bunu tek seferde hallederim!' diyen ıslak-kuru süpürgeleri hayatımıza soktu. Hem süpüren, hem silen, hem de kurulayan bu yeni nesil ev yardımcıları tam bir zaman tasarrufu sağlıyor. Eğer sen de temizlik rutinine seviye atlatmak istiyor ancak özellikler arasında kayboluyorsan, doğru cihazı seçerken dikkat etmen gereken 12 kritik noktayı senin için derledim!

1. Ne uçan ne de kaçan tozlar ondan kurtulamamalı.

Emiş gücü, bir ıslak kuru süpürgenin kalbidir ve makinenin performansını doğrudan belirler. Hem katı kırıntıları hem de yoğun sıvıları tek seferde çekebilmesi için yüksek bir emiş gücüne sahip olması gerekir. Çünkü düşük emiş gücüne sahip cihazlar, özellikle yapışkan lekelerde veya yoğun döküntülerde seni yarı yolda bırakabilir.

2. Çift fırça gücünün bulunması.

Çift fırça gücü, her geçişte hem ıslak hem kuru kirleri daha derin temizler; bu, bir ıslak kuru süpürgede mutlaka olması gereken özelliktir. Örneğin Philips AquaTrio 9000'in daha derin temizlik için birlikte çalışan iki fırçası, yere dökülen sütün üzerine saçılan mısır gevreklerine, mutfaktaki inatçı yemek lekelerine veya dışarıdan gelen çamurlu ayak izlerine kadar tüm kaosu tek bir hamlede süpürüp silerek yok ediyor. 

Sadece ıslak temizlik mi? Tabii ki hayır. Cihazın güçlü süpürme moduyla halılarınızdaki gizli tozları ve kirleri en derinden çekebiliyorsunuz.

3. Şık ve modern bir tasarıma sahip olması.

Tabii ki süpürgenin işini iyi yapması, güçlü ve pratik olması çok önemli; ama evinde sürekli göze çarpacak bir eşya olduğu için şık ve estetik olması da bir o kadar değerli.

4. Geniş tank kapasitesi sayesinde daha fazla temizlik, daha az yeniden doldurma sağlamalı.

Islak kuru süpürgelerde biri temiz, diğeri kirli su olmak üzere iki ayrı hazne bulunur. Bu haznelerin kapasitesi, temizlik sırasında ne kadar sık duraksamanız gerekeceğini belirler. Çok küçük hazneler sürekli su doldurma ve boşaltma işlemi gerektireceği için pratikliği tamamen ortadan kaldırır.

5. Ay ben şurayı hemen alıveririm!

Dediğinde... Dikey süpürgeyi hemen bir el tipi süpürgeye dönüştürebilmelisin! Kanepeleri, köşeleri, masaları ve ulaşılması zor diğer alanları temizleyen el süpürgesine dönüştürebilmek, bir ıslak kuru süpürge seçerken dikkat etmen gereken önemli özelliklerden biridir. Özellikle Mini Turbo Fırça ve aralık temizleme aparatları, tüy ve tozları en zor noktalardan bile kolayca çıkarmanı sağlayacaktır.

6. Batarsa seviyesi ve kapasitesi.

Evinin büyüklüğüne göre tek şarjla tüm temizliği bitirebilmek, işinin yarım kalmasını önler. Evin çok büyükse, batarya kapasitesi yüksek cihazları tercih etmeli veya değiştirilebilir yedek batarya sunan modelleri değerlendirmelisin.

7. Her seferinde temiz suyla temizlik yapabilmesi.

Islak kuru süpürge seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, her seferinde temiz suyla temizlik yapabilmesidir. PowerCyclone Aqua gibi sistemler, kiri ve kirli suyu ayrı tutarak fırçalardan sürekli taze su akışı sağlar. Böyle bir özellik, süpürgenin işlevselliğini yükseltirken sana da ekstra konfor sunar.

8. Alçak nesnelerin altında derin noktalara erişim sağlamalı.

Evdeki kirler ve tozlar genellikle süpürgelik diplerine ve duvar köşelerine birikme eğilimindedir. Yeni nesil cihazlar 180 derecelik cihaz esnekliği sayesinde ulaşılması zor alanları bile temizler. Bu sebeple seçimini yaparken süpürgenin manevra kabiliyetini kontrol etmen, köşelerde kir kalmaması için şarttır.

9. Kendi kendini temizleme özelliğinin olması çünkü ekstra bir uğraşla vakit kaybetmeyeceksin!

Temizlik bittikten sonra süpürgenin fırçasını elde yıkamak, bu cihazların sunduğu pratiklik vaadine tamamen aykırıdır. Bu yüzden makinenin istasyonunda kendi kendini temizleme özelliğinin bulunması gerekir. Aqua Trio 9000 ve Power Brush fırçalar kendini otomatik olarak temizliyor. Temizlik bittikten sonra yapman gereken tek şey, makinenizi istasyona yerleştirmek ve otomatik temizleme işleminin başlamasını sağlamak.

10. LED başlıklar sayesinde görünmeyen kuru ve ıslak kirleri ortaya çıkarmalı.

Temizlik sırasında karanlık köşelerdeki kirleri görmek zor olabilir; işte bu yüzden hem ıslak hem kuru başlıkta bulunan LED ışıklar, görünmeyen toz, kir ve lekeleri ortaya çıkararak süpürgenin verimini artırır.

11. Her yüzey için aracı olması.

3’ü 1 arada temizlik sunan süpürgeler, her yüzey için tek bir cihazla tüm işi halleder. Halılarda ve sert zeminlerde süpürme, mobilyalarda el modu, lekesiz zeminler için paspas modu… Böylece her alan için ayrı alet aramaya gerek kalmaz.

12. Son olarak, kablosuz olması!

Kablosuz ıslak kuru süpürgeler; priz aramadan ve kablolarla uğraşmadan temizlik yapmanı sağlar, bu da sana hareket özgürlüğü ve esneklik kazandırır. Ayrıca, kablosuz tasarımı sayesinde evinin herhangi bir noktasında rahatlıkla temizlik yapabilir ve kısıtlı alanlara kolayca erişebilirsin. Bu özellik, temizlik işini daha hızlı ve verimli bir hale getirmiş oluyor.

