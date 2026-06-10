Vücut Tipine Göre Hangi Kesim Giymelisiniz?
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Giydiğin kıyafetler üzerinde iyi durmuyorsa ve alışveriş yaparken güzel parçalar bulacağına dair ümidin kalmadıysa bir yerde yanlış yapıyorsun. Vücuduna göre giyinmediğini bilmen gerek.
Gardırobunda artık sana yakışacak bir sürü kıyafetin olacak çünkü vücut tiplerine göre giyim şekillerini anlatan bir rehber hazırladık!
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Alt bedenin daha genişse armut tipi vücudun var demektir.
Armut vücut tipine sahip olanlar nasıl giyinmeli?
Bir sonraki vücut tipi ise elma tipi. Evet, elma! 🍎
Elma tipi vücudun varsa nasıl giyinmelisin?
Kum saati vücut tipine geçelim şimdi.
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Bu tipe sahip vücutlar nasıl giyinmeli?
Kare vücut tipini ele alalım.
Bu vücut tipine sahipsen nasıl giyinmelisin?
Ters üçgen vücut tipini duydun mu hiç? Hemen açıklayalım.
Vücut tipin böyleyse nasıl giyinmelisin?
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Bütün vücut tipleri güzeldir. Yeter ki ona göre giyinmesini bil!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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