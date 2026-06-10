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Vücut Tipine Göre Hangi Kesim Giymelisiniz?

etiket Vücut Tipine Göre Hangi Kesim Giymelisiniz?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 09:31
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Giydiğin kıyafetler üzerinde iyi durmuyorsa ve alışveriş yaparken güzel parçalar bulacağına dair ümidin kalmadıysa bir yerde yanlış yapıyorsun. Vücuduna göre giyinmediğini bilmen gerek.

Gardırobunda artık sana yakışacak bir sürü kıyafetin olacak çünkü vücut tiplerine göre giyim şekillerini anlatan bir rehber hazırladık!

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Alt bedenin daha genişse armut tipi vücudun var demektir.

Alt bedenin daha genişse armut tipi vücudun var demektir.

Omuzlar dar, göğüs kafesi ufak ve bel incedir. Buna karşılık kalça ve basen bölgesi üst bedene göre belirgin şekilde daha geniştir. Kilo alındığında genellikle doğrudan alt bedende toplanır ve bu bölge genişlemeye meyillidir.

Armut vücut tipine sahip olanlar nasıl giyinmeli?

Armut vücut tipine sahip olanlar nasıl giyinmeli?

Dikkati üst bedene çekmen gerek. Üst parçalarda açık renkler, yatay çizgiler, gösterişli desenler veya vatka gibi omuzları geniş gösterecek detaylar kullanabilirsin. Alt bedende ise dikkati dağıtmayacak koyu renkler ve düz kesimler seçmek vücut orantısını sağlar. A kesim etekler ve boru paça pantolonlar basen bölgesini güzelce toparlar.

Bir sonraki vücut tipi ise elma tipi. Evet, elma! 🍎

Bir sonraki vücut tipi ise elma tipi. Evet, elma! 🍎

Bu vücut tipinde gövde kısmı kalındır ve kilo ağırlıklı olarak karın bölgesinde toplanır. Omuzlar ve sırt geniştir. Göğüsler genelde iri yapıdadır fakat bacaklar ve kollar vücudun merkezine kıyasla oldukça ince kalır.

Elma tipi vücudun varsa nasıl giyinmelisin?

Elma tipi vücudun varsa nasıl giyinmelisin?

Temel amaç ince bacakları öne çıkarmak ve göğüs dekoltesini doğru kullanmaktır. Gövdeyi sıkıca saran dar kıyafetler yerine dökümlü, göğüs altından bollaşan veya asimetrik kesimli üstler tercih etmelisin. V yakalar boynu daha uzun gösterir. İnce bacaklarını sergilemek için kısa elbiseler veya derin yırtmaçlı etekler giyebilirsin.

Kum saati vücut tipine geçelim şimdi.

Kum saati vücut tipine geçelim şimdi.

Omuz ve kalça ölçüleri hemen hemen birbirine eşittir. Bu iki geniş bölgenin ortasında ise belirgin ve ince bir bel kavisi bulunur. Vücut son derece orantılı bir görünüme sahiptir ve kilo alındığında vücuda eşit dağılma eğilimi gösterir.

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Bu tipe sahip vücutlar nasıl giyinmeli?

Bu tipe sahip vücutlar nasıl giyinmeli?

En büyük avantajın olan ince belini her zaman odak noktası yapmalısın. Yüksek belli jeanler, bele oturan elbiseler ve ince kemerler vücuduna çok yakışır. Kıvrımlarını tamamen gizleyecek bol tişörtler veya oversize ceketler yerine vücut formunu belli eden kesimleri seçmek her zaman daha iyi sonuç verir.

Kare vücut tipini ele alalım.

Kare vücut tipini ele alalım.

Omuz, bel ve kalça genişliği neredeyse birbirine denktir. Vücutta belirgin bir bel oyuntusu veya kıvrım yoktur. Yukarıdan aşağıya düz bir hat şeklinde inen, genelde atletik yapılı kadınlarda sıkça rastlanan bir formdur.

Bu vücut tipine sahipsen nasıl giyinmelisin?

Bu vücut tipine sahipsen nasıl giyinmelisin?

Giyim hileleriyle sahte kıvrımlar yaratman gerekir. Beli ince gösterecek korsajlı elbiseler, kalın kemerler veya bel kısmında büzgüsü olan üstler giyebilirsin. Hem omuzlara hem kalçaya hacim katmak için fırfırlı bluzlar, pileli etekler veya kargo pantolonlar kullanarak düz inen silüetine hareket katabilirsin.

Ters üçgen vücut tipini duydun mu hiç? Hemen açıklayalım.

Ters üçgen vücut tipini duydun mu hiç? Hemen açıklayalım.

Omuzlar ve sırt bölgesi kalçaya oranla oldukça geniştir. Göğüsler orta veya büyük olabilir ancak belden aşağısı, yani kalça ve bacaklar çok daha dardır. Halk arasında genellikle yüzücü vücudu olarak da bilinir.

Vücut tipin böyleyse nasıl giyinmelisin?

Vücut tipin böyleyse nasıl giyinmelisin?

Geniş omuzları dengelemek için bütün hacmi alt bedene taşımalısın. İspanyol paça pantolonlar, geniş kesimli palazzo pantolonlar veya volanlı etekler dar olan kalçanı daha dolgun gösterir. Üst bedende ise omuzları iyice büyütecek vatkalı ceketlerden, apoletli gömleklerden veya geniş kayık yakalardan uzak durmalısın.

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Bütün vücut tipleri güzeldir. Yeter ki ona göre giyinmesini bil!

Bütün vücut tipleri güzeldir. Yeter ki ona göre giyinmesini bil!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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